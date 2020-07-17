МСП Банк выдал первый кредит самозанятому предпринимателю

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) предоставил первый кредит на сумму 400 тыс. рублей сроком на 3 года по ставке 8,5% годовых для самозанятого предпринимателя из Татарстана, сообщается в пресс-службе корпорации.

Ильгам Вазиев зарегистрировался в качестве самозанятого в 2019 году и с этого времени оказывает типографские и рекламные услуги для юридических лиц и муниципальных органов власти Актанышского района Республики Татарстан. Кредитные средства в размере 400 тыс., предоставленные МСП Банком, он направит на покупку материалов для печати, рассказали в корпорации.

МСП Банк с 1 июля 2020 года начал оказывать кредитную поддержку со ставкой 8,5% годовых на сумму до 500 тыс. рублей для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, перешедших на уплату налога на профессиональный доход. Максимальный срок кредита для этой категории бизнесменов - до 3 лет.

Оформить его можно онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС (Автоматизированная информационная система Национальная гарантийная система), а срок ее рассмотрения займет до 3 дней. Такие меры поддержки, в том числе упрощенное получение льготных кредитов, субсидий и возврат налогов, по мнению представителей корпорации, способствуют росту числа самозанятых - в России их число уже достигло 700 тыс. человек.