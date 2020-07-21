Бизнес и власти разошлись в оценке эффективности подъема квот на госзакупки у МСП

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские предприниматели и представители власти разошлись в оценке эффективности предложения об увеличении квоты госзакупок у малого и среднего бизнеса с 15 до 30%, разработанного Минфином РФ (речь идет об изменении в закон № 44-ФЗ о госзакупках). По мнению части опрошенных, увеличение квот может привести к притоку недобросовестных компаний среди участников.

"Спасательный круг"

По данным Минфина РФ, в 2019 году доля госзакупок у малых и средних предприятий (МСП) составила 16%, или 1,4 трлн рублей, а принятие "оптимизационного" законопроекта значительно упростит участие в торгах для представителей малого и среднего бизнеса. В свою очередь, в пресс-службе Минэкономразвития ТАСС сообщили, что двукратное увеличение квот на участие МСП в госзаказе напрямую способствует его восстановлению в кризисный период с учетом текущей ситуации. "Это откроет прямой доступ к закупкам у большего количества предпринимателей и позволит увеличить объемы закупаемых товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса", - считают в министерстве.

Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин согласен с МЭР РФ и называет увеличение доли закупок "очень важной мерой для поддержки малого и среднего бизнеса в кризис". "Госзакупки занимают достаточно большую долю в обороте малого и среднего предпринимательства в России. Причем эта доля "плавает" - во время мирового кризиса она возрастает. Сейчас, к примеру, экспорт упал примерно на 20%. Плюс государственные корпорации снижают сейчас закупки, что нас очень беспокоит. Доходы населения тоже упали. Поэтому, чтобы поддержать бизнес в условиях падения в других секторах экономики, конечно, увеличение доли закупок у малого бизнеса для многих - спасительный круг, чтобы сохранить бизнес", - сказал собеседник агентства.

Может быть неэффективно

При этом такую позицию разделяют далеко не все представители деловых объединений и предприниматели. Как считает советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, ключевая проблема в этой сфере на данный момент - снижение общего количества заказов в условиях пандемии коронавируса. Он указал, что заказчиков становится меньше, и даже при увеличении квот для МСП объемы могут снижаться.

Член генерального совета "Деловой России" Павел Гагарин полагает, что облегчить участие МСП в госзаказе будет непросто. "С точки зрения этого рынка увеличение квот, на мой взгляд, не очень эффективно. Госзаказ - это, как правило, сложная техническая продукция, которую лучше всего потянет либо средний, либо крупный бизнес. Для малого бизнеса все упирается в оплату за контракт. Для исполнителей из ряда малого бизнеса [возможная задержка оплат в этом секторе] - это более болезненно, чем для крупного", - пояснил Гагарин.

Меньший кусок пирога

По мнению предпринимателей, увеличение квот может поспособствовать росту недобросовестной конкуренции на рынке. Так, директор компании "Мастерс", занимающейся поставками медицинской техники и оборудования в госучреждения, Дмитрий Тортев отмечает возможность некачественной работы по закупкам со стороны новых участников, кроме того, видит риск в слишком высокой конкуренции.

"Новые МСП придут с нулевыми оборотными средствами. И повышая конкуренцию среди "малышей" на один лот с трех до шести участников, мы после торгов вместо двух безработных можем получить пять безработных", - говорит Тортев.

Директор компании по производству средств индивидуальной защиты "СпецСнабСервис" Владимир Беляков тоже отметил, что за два года участия в госзакупках понял, что конкуренция только растет, поэтому опасается увеличения количества участников торгов.

"Основную опасность в увеличении квот для МСП вижу в том, что появляется все больше новых участников закупок, которые в процессе проведения торгов снижают цену практически до нуля. Участвуя в торгах в первый раз, зачастую они надеются на какие-то нереальные скидки и преференции, что в свою очередь приводит к срыву контракта", - сказал он.

При этом есть бизнесмены, которые не видят таких рисков. Например, директор строительной компании "Проект" в Ставропольском крае Станислав Киреев сообщил, что за пять лет работы в отрасли не отмечает большой конкуренции с крупными компаниями.

"Увеличение доли участия компаний МСП сильно повлияет на ситуацию, даст дорогу в закупки. Возможно, для этого нужно будет не увеличивать квоты, а все-таки повышать юридическую грамотность сотрудников организаций, которые планируют работать с государственным заказом. Благо, сейчас на это обратили внимание в правительстве", - резюмировал он.