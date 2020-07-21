Банк МСП предоставил кредит "Белевским сладостям" на восстановление производства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) открыл компании "Белевские сладости" из Тульской области кредит на восстановление и развитие производства на сумму 12,6 млн рублей по ставке 2% годовых на шесть месяцев, сообщила во вторник пресс-служба Корпорации.

"Благодаря оказанной банком МСП поддержке наше предприятие успешно преодолело временные сложности, возникшие в период пандемии COVID-19: снижение спроса на отдельные виды продукции, нестабильные платежи подрядчиков, сбои в поставках сырья. Сейчас мы уже восстановили прежние объемы производства, получаем новые заказы и благодаря сохраненному коллективу надеемся на дальнейший устойчивый рост предприятия", - отметил генеральный директор компании "Белевские сладости" Саак Саакян, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее МСП Банк открыл предприятию кредит на сохранение штата сотрудников на сумму 12,6 млн рублей по ставке 0% годовых. Благодаря этому был сохранен штат компании, который сейчас насчитывает более 100 сотрудников.

Финансовая поддержка под 2% годовых для возобновления деятельности предоставляется компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата.