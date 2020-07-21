Госдума рекомендует актуализировать перечень недвижимости для предоставления МСП

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ совместно с Корпорацией МСП актуализировать перечень государственных объектов недвижимости для выявления нежилых помещений, которые можно предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на льготных условиях. Об этом говорится в постановлении Госдумы, которое принято во вторник.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации <…> совместно с [Корпорацией МСП] актуализировать перечень объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, в целях выявления нежилых помещений, которые могли бы быть дополнительно предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях", - говорится в постановлении.

Кроме того, в Госдуме предложили расширить возможности кредитования субъектов МСП, в том числе "посредством увеличения лимитов поручительств Корпорации МСП, реализации возможности рефинансирования Центральным банком РФ выдаваемых льготных субсидируемых кредитов под обеспечение поручительства корпорации в размере 50% либо без поручительства корпорации, но с предоставлением иного частичного обеспечения, в том числе в виде облигаций федерального займа".