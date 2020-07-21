Ростуризм и Корпорация МСП реализуют механизмы по поддержке бизнеса в сфере туризма

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ростуризм, Корпорация МСП и МСП Банк (дочерняя структура корпорации) подписали дорожную карту по реализации новых механизмов поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в сфере туризма. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Ростуризма.

"Ключевая задача взаимодействия - расширение и сокращение сроков предоставления финансовой поддержки представителям малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли", - уточняется в сообщении.

Дорожная карта предполагает реализацию мер по расширению имущественной поддержки субъектов МСП, работающих в туризме, совершенствование законодательства в отрасли, а также обучение предпринимателей по специальным программам корпорации. Предполагается информационно-маркетинговая поддержка реализуемых инициатив в сфере туризма, в том числе интеграция на порталы партнеров специализированных сервисов для представителей туриндустрии, информационное взаимодействие национального туристического портала Russia.Travel и Бизнес-навигатора МСП "с целью привлечения основных туристических маршрутов при планировании открытия новых объектов туристской инфраструктуры в городах России".

Кроме того, Корпорацией МСП будет осуществляться информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, по вопросам участия в закупках в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, в индустрии гостеприимства сосредоточено наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства. "Именно поэтому мы уделяем особое внимание расширению мер поддержки МСП как одного из главных драйверов туристической отрасли. Уверена, что совместный проект с Корпорацией МСП, с одной стороны, окажет прямую помощь бизнесу в непростой ситуации, с другой, создаст благоприятные условия для новых бизнес-инициатив и дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в туризме", - сказала она.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман отметил, что подписанная дорожная карта - это скоординированный по времени и по исполнителям набор конкретных шагов, который позволит добиться синергетического эффекта. "Мы сможем сделать туристическую индустрию максимально открытой для гостей, давая при этом малому и среднему бизнесу возможность зарабатывать и развиваться. Речь идет о финансовых мерах поддержки, таких как льготное кредитование МСП, занятых в сфере туризма, а также о коробочном продукте, который мы запустим с Ростуризмом в ближайшее время. Также предприниматели получают доступ к имущественной поддержке по льготным арендным ставкам. Кроме того, через портал Бизнес-навигатора МСП можно будет определять точки притяжения туристов, эти локации являются перспективными для развития бизнеса", - добавил он.