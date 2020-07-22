Псковские власти планируют утроить число граждан, обученных основам ведения МСП

ПСКОВ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" к 2021 году обучат основам ведения бизнеса почти 1,2 тыс. граждан, что втрое больше по сравнению с текущими показателями, сообщил в среду ТАСС председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

"Чтобы укрепить дотационную экономику региона и увеличить число субъектов МСП, мы существенно увеличиваем темпы по обучению наших граждан финансовой грамотности и различным навыкам по ведению предпринимательской деятельности. Если в прошлом году, в первый год реализации нацпроекта, нам удалось обучить 388 человек, то уже в 2021 году это число составит порядка 1,2 тыс. граждан. И эффект для нашей экономики крайне важен: это рост числа субъектов МСП, а это дополнительная налоговая база (источник пополнения бюджета), новые рабочие места и снятие напряженности на рынке труда", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бизнес-тренеры ведут обучение граждан по нескольким направлениям, рассказывают об изменениях в налоговом законодательстве, об основах экономики, о тонкостях открытия своего дела. "Обучающие мероприятия проводит центр "Мой бизнес", по перечню образовательных программ, отобранных Министерством экономического развития РФ в рамках реализации нацпроекта. Например - "Деловая среда" от Сбербанка, в ней есть большой объем бесплатной информации и ведем обучение основам ведения бизнеса", - уточнил Михеев.

По его словам, для псковичей, желающих научиться основам бизнеса, региональные власти организуют обучающие мероприятия совместно с федеральными институтами и фондами. В их числе "Корпорация МСП", которая провела в Псковской области специальные семинары. "Один день эксперты посвятили обучению действующих предпринимателей: как составлять заявки на получение поддержки в "МСП-Банке", в самой корпорации. Затем, обучение проходило для органов власти и местного самоуправления, чтобы чиновники понимали - что можно предложить бизнесу", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, для тех, кто работает в сфере промышленности или только планирует начать такую деятельность, власти провели обучающий семинар с участием специалистов Фонда развития промышленности.

Структура нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.