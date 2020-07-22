Малый бизнес в РФ с начала пандемии получил 12,3 млрд рублей микрозаймов и поручительств

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Микрофинансовые организации предпринимательского финансирования за период действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса предоставили малым и средним предприятиям (МСП) России льготные микрозаймы на сумму 5,7 млрд рублей, а региональные гарантийные организации выдали поручительства по льготной ставке на сумму 6,6 млрд рублей. По ним компаниям удалось привлечь средства на общую сумму 24,7 млрд рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Данные меры применялись в рамках антикризисной программы в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России.

"Помимо этого, микрофинансировые организации предоставили отсрочки по 7,3 тыс. действующих микрозаймов на сумму 7,6 млрд рублей. Также субъекты МСП были освобождены от уплаты процентов и основного долга без переноса на последующие периоды на сумму 541,1 млн рублей. Объем кредитов, займов при поддержке региональных гарантийных организаций, которые были реструктуризированы в рамках реализации антикризисных мер, составил 10,4 млрд рублей", - уточнили в министерстве.

По словам заместителя министра экономического развития Татьяны Илюшниковой, "прямая финансовая помощь государства в получении льготных гарантий и микрозаймов поддерживает многих предпринимателей в регионах".

По данным Минэкономразвития, было выделено 2 млрд рублей на докапитализацию 61 гарантийной и 80 микрофинансовых организаций в 81 регионе. На сегодняшний день перечислено 1,73 млрд рублей, или 87% от объема субсидии. Также по поручению президента РФ выделено 12 млрд рублей на докапитализацию 84 микрофинансировых организаций. В них переданы средства в объеме 10,6 млрд рублей (88%).