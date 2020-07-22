Правительство Москвы за неделю одобрило субсидии бизнесу на сумму более 50 млн рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы за неделю одобрило малому и среднему бизнесу 85 заявок на субсидии и гранты на общую сумму 51,62 млн рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на главу ведомства Алексея Фурсина.

"Специалисты за неделю одобрили 85 заявок на субсидии и гранты для малого и среднего бизнеса на сумму 51,62 млн рублей", - цитирует его пресс-служба.

Из этих средств более 17 млн рублей уйдет на компенсации части расходов предпринимателям, работающим по договорам франшизы, более 9 млн рублей - на возмещение части затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности. Кроме того, пять компаний получат 10,3 млн рублей в качестве компенсации за приобретение оборудования, еще 2,5 млн рублей пойдет на возмещение предприятиям части затрат на инжиниринг.

В рамках первой заявочной кампании департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы предоставлял 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках второй их число сократилось до девяти - самых востребованных у бизнеса. В то же время было расширено число выставок, за участие в которых город компенсирует расходы, а также более чем вдвое увеличен перечень онлайн-площадок, размещение на которых компенсируется из городского бюджета.

По словам Фурсина, к настоящему моменту комиссия одобрила субсидии и гранты 508 предприятиям на общую сумму более 714 млн рублей.