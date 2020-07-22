В Татарстане самый высокий уровень исполнения показал нацпроект "МСП"

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" показал самый высокий уровень кассового исполнения с начала года в Татарстане. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба Минэкономики региона.

"На сегодняшний день наиболее высокий уровень исполнения наблюдается по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На его реализацию в Татарстане направлено 839,22 млн рублей. В рамках реализации национального проекта предпринимателям, в том числе фермерам, была оказана имущественная, финансовая и образовательная поддержка на сумму 835,17 млн рублей. Наибольшее количество предпринимателей (около 6000) получило поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

По данным на середину июля, в Татарстане в рамках нацпроектов профинансированы мероприятия на общую сумму 9,9 млрд рублей, что составляет 36,5 % от запланированного бюджета на 2020 год.

На реализацию национальных проектов на 2020 год запланировано направить 27,2 млрд рублей. Из них 18,8 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, 8,4 - из республиканского.

В рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" профинансировано 70,2 млн рублей из 78,8 млн рублей. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут отремонтированы и построены мосты и дороги федерального, регионального, местного значения. На развитие дорожной инфраструктуры в 2020 году запланировано направить 5,4 млрд рублей, из них освоено 3,6 млрд рублей. Реализация остальных нацпроектов идет по графику.

Как сообщалось, в 2020 году в рамках нацпроектов планируется построить пять школ, 12 детских садов, семь фельдшерско-акушерских пунктов, пять сельских домов культуры, Центр детской онкологии, гематологии и хирургии в Казани. В нацпроекты также включен ремонт 124,5 км региональных дорог и 54,9 км городских улиц, строительство и реконструкция пяти очистных сооружений, рекультивация двух свалок, а также капитальный ремонт театра кукол в Набережных Челнах. Кроме того в республике планируют благоустроить 48 общественных пространств, создать и тиражировать "Новую модель" оказания первичной медико-санитарной помощи в 46 поликлиниках.