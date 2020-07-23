Эксперты: фитнес-индустрия может потерять до 70% игроков к концу года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Фитнес-клубы Москвы открылись еще в конце июня в рамках третьей волны снятия ограничений, но их посещаемость за первую половину июля, по данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ), упала вдвое по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Опрошенные ТАСС эксперты считают, что такое положение дел может привести к дальнейшему сокращению этого рынка в России в 2020 году и потере до 70% игроков.

Согласно данным онлайн-касс "Эвотор", в России сегодня работает порядка 52% несетевых спортивных центров от показателей начала марта (за 100% были взяты показатели докризисной недели 2-8 марта), а выручка этого сегмента за прошлую неделю (с 13 по 19 июля) составила около 45% от докарантинных значений.

Несмотря на то, что оборот фитнес-индустрии постепенно растет, (в июле оборот транзакций достигал только 87% от докарантинного периода), в ряде регионов спортивные центры по-прежнему не могут работать из-за режима ограничений. До пандемии в России насчитывалось более 13 тысяч фитнес-клубов, 1,7 тыс. из которых располагались в Москве. За март-июнь все они потеряли около 50 млрд рублей при годовом обороте в более чем 167 млрд рублей, 20% игроков ушли с рынка.

Открыться, чтобы спастись

Президент АОФИ Ольга Киселева подчеркивает, что необходимо принимать срочные меры для сохранения отрасли. По оценкам ассоциации, ситуация в регионах очень непростая. Так, например, в некоторых городах, помимо требований Роспотребнадзора, которые соблюдать посильно, сами власти вносят дополнительные требования по работе спортивных клубов.

"Мы уже потеряли 20% рынка, фитнес-клубы не работают в 40% регионов (Архангельская, Ставропольская, Самарская, Оренбургская, Вологодская, Воронежская, Брянская, Нижегородская, Смоленская области, Еврейская автономная область, Красноярский край, Алтай, Калмыкия, Якутия, Тува, Ханты-Мансийский округ, весь Северный Кавказ). Например, в Санкт-Петербурге до сих пор запрещена работа торговых центров, в которых расположено около 25% клубов. Те, кто смог открыться, должны сперва получить в городской администрации QR-коды, а принимать клиентов - только по предварительной записи. Именно поэтому Ассоциация совместно с отраслью 13 июля направила петицию на имя президента РФ с просьбой вмешаться в ситуацию. Иначе есть риск, что к началу 2021 года мы потеряем 70% рынка", - рассказала Киселева.

Глава ассоциации также отмечает, что правительство РФ уже отреагировало на петицию и выпустило постановление о компенсации из федерального бюджета субсидий (5 000 руб. на первоначальные расходы и еще 6 500 руб. на каждого сотрудника по численности на май 2020 года) на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, которое вступило в силу 15 июля. На него профессиональное сообщество возлагает большие надежды и надеется, что "оно поможет маленьким, несетевым студиям и клубам выжить в это непростое время".

Вице-президент "Опоры России" Артем Артемьев соглашается с Киселевой, отмечая риск сокращения рынка. По его словам, на уровне объединения они стараются поддержать фитнес-клубы и урегулировать проблему в регионах.

"В основном к нам обращались по поводу открытия. Сейчас таких обращений меньше - все больше регионов открываются. В те регионы, в которых открытие пока не разрешили, направляем рекомендательные письма с перечнем, на наш взгляд, наиболее адекватных мер, которые, с одной стороны, позволяют обеспечить безопасность занимающихся, а с другой - не ввергают фитнес-индустрию в череду непомерных расходов, которые делают открытие нецелесообразным", - говорит Артемьев.

Одной из самых больших сложностей для индустрии он считает изменение спроса - у многих клиентов снизились доходы, фитнес для них больше не в приоритете, и они хотят получить обратно деньги за абонементы. "Для владельцев бизнеса это огромные деньги, и бизнес, оставшийся на два месяца без выручки, не в состоянии их выплатить. Поэтому поддерживаю такую инициативу АОФИ, как мораторий на возврат денег за абонементы", - заключает он.

Новая реальность

Одна из главных задач бизнеса сегодня - это возобновление спроса, отмечает член генерального совета "Деловой России" Давид Чичуа. Россиянам, по его словам, несмотря на нестабильную ситуацию, сейчас крайне важно уделить внимание занятиям спортом, которые способствуют укреплению иммунитета.

"Уже сейчас по итогам предварительного изучения летальных исходов от коронавирусной инфекции всеми странами, отмечается, что не менее 95% умерших имели минимум одно сопутствующее заболевание: гипертония и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение, диабет - именно те болезни, профилактикой которых занимается спорт. Поэтому мы в объединении считаем необходимым сформировать актуальный для предпринимателей комплекс мер по поддержке отрасли - создание фонда поддержки российского спорта, который будет заниматься целевым финансированием фитнес-клубов в области здорового образа жизни с государственным участием, и льготные кредиты на пополнение оборотных средств компаний отрасли с процентной ставкой 8,5", - рассказал собеседник агентства.

По мнению председателя комитета по спортивной индустрии и предпринимательству в сфере спорта МРО "Деловая Россия" Сергея Романова, фитнес-индустрия стоит на пороге значительных перемен. По его мнению, отрасль будет менять сам фитнес-продукт в соответствии с изменением клиентского поведения в период пандемии.

"В изменившейся реальности потребительское внимание сместится с "прокачки мышц" в сторону комплексного оздоровления и укрепления иммунитета. Чтобы восстановить спрос на фоне падающей покупательской способности россиян, клубы будут увеличивать продажи помесячных абонементов и делать акцент на онлайн-сервисы", - говорит Романов.

Главное, по его словам, в том, что бизнес-объединение собирает рабочую группу комитета по спортивной индустрии для разработки решений этих проблем 29 июля. Предложения в начале августа направят в мэрию города для возможного рассмотрения поддержки индустрии и защиты бизнеса в случае второй волны распространения коронавируса.

Чего боится бизнес

В сети клубов Alex Fitness рассказали, что по сравнению с прошлым годом число абонементов снизилось на 50%. В пресс-службе сети отметили, что основная сложность - это падение выручки в сочетании с увеличением долговой нагрузки по налогам, банкам, сотрудникам, подрядчикам.

"При таком стремительном снижении бизнесу крайне трудно выживать. Все финансовые резервы исчерпали себя еще в первые месяцы закрытия клубов, поэтому господдержка - это возможность сохранить бизнес и отрасль в целом. На соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора тратим порядка 40% бюджета. Фитнес тяжело восстанавливается, а с учетом введения ограничений по открытию клубов восстановление трафика до привычного уровня может затянуться. Наше предприятие признано системообразующим, и мы надеемся в связи с этим на господдержку в виде налоговых и арендных каникул", - отмечают в пресс-службе.

В сети клубов World Class тоже упала посещаемость после открытия - примерно на 30%. "Тем не менее кризис открыл новые пути для развития бизнеса - уже через день после закрытия сеть запустила онлайн-тренировки в соцсетях для всех желающих. Вынужденная мера превратилась в популярное направление. Число подписчиков в Instagram выросло почти в четыре раза (с 78 до 301 тыс.), а в YouTube в 25 раз (с 3 до 74,3 тыс.). Общий охват просмотров за период карантина превысил 20 млн просмотров", - отмечают представители сети.

А вот в сети фитнес-клубов X-fit говорят, что после открытия digital-форматы отходят на второй план. Их клиенты возвращаются к привычному режиму тренировок в зале. "В период пандемии нам удалось сохранить все клубы, кроме питерского "X-Fit Аврора". Остальные функционируют в режиме повышенной безопасности, на обеспечение которого при открытии мы в среднем потратили порядка 2 млн рублей на клуб. А в других регионах, к примеру, в Новосибирске, мы очень ждем открытия, потому что каждый день закрытия - это колоссальные убытки, которые остро ставят вопрос о выживании", - отмечают в пресс-службе сети.

Также представители клуба признаются, что надеются избежать второй волны коронавируса. Оптимистичным прогнозам, на их взгляд, способствуют снижающиеся показатели заболеваемости и ожидаемый в ближайшем будущем выпуск вакцины от коронавируса. Но тем не менее в сети клубов на всякий случай прорабатывают новые форматы онлайн-тренировок.

Новые тренды потребления

Впрочем, некоторые сегменты бизнеса только выросли благодаря переходу на онлайн-формат. Так, по словам основателя школы фитнеса My Mission Анастасии Мироновой, период пандемии стал для нее толчком к расширению и совершенствованию бизнеса и позволил увеличить выручку в два раза.

"Количество скачиваний [программ] за это время увеличилось в 1,8 раза и в два раза выросло число активных участниц в месяц по основной линейке курсов. За время пандемии были запущены новые программы тренировок, онлайн-марафоны. Также адаптировали наше мобильное приложение под домашние тренировки. Количество подписчиков в Instagram выросло на 3 000 человек, и в [соцсети] "ВКонтакте" на 1 000 человек. В апреле выручка компании была увеличена в два раза, в денежном эквиваленте это 20 млн рублей, а количество пользователей приложения увеличилось на 17 000 человек. Выросли не только прибыль и количество клиентов, но и штат сотрудников: были наняты еще восемь человек. Поэтому для нас кризис, несмотря на все сложности, стал точкой роста", - отметила Миронова.