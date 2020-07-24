Власти Москвы запускают онлайн-курс для начинающих предпринимательниц

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ГБУ "Малый бизнес Москвы" запускает с 27 июля онлайн-курс по антикризисному менеджменту в сфере женского бизнеса на базе "Стартап-школы МБМ". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"MBM.MOS (ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственное столичному департаменту предпринимательства инновационного развития) впервые организует онлайн-курс антикризисного менеджмента в сфере женского бизнеса "Стартап-школы МБМ". Интенсив из пяти обучающих модулей стартует 27 июля", - говорится в сообщении.

В рамках курса предпринимательницам помогут с составлением бизнес-планов, выбором организационно-правовой формы и проконсультируют, как найти клиентов. Курс будет проходить в форме вебинаров продолжительностью в один час, а после каждого модуля участницы будут выполнить практические задания.

Как рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в прошлом году более половины участников проведенных ими обучающих бизнес-мероприятий составили женщины.

"В сегменте женского бизнеса есть свои особенности, поэтому мы приняли решение о проведении специального потока онлайн-курса для предпринимательниц. В нем учтены их наиболее популярные запросы. Новый курс позволит предпринимательницам проработать идею и развить свои навыки", - приводит его слова пресс-служба.

Проект "Стартап-школа МБМ" запустили в октябре 2017 года. В программе - основы бухгалтерского учета и налогообложения, юридические дисциплины, построение команды, управление продажами и персональная эффективность. Среди спикеров - бизнес-тренеры и эксперты, руководители компаний и действующие предприниматели. С момента запуска курсы прошли более 5,5 тыс. человек.