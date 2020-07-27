Опрос: почти 70% сотрудников МСП активно пользуются видеосвязью в работе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Почти 70% сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса в России активно пользуются системами видеосвязи в работе. Об этом свидетельствуют данные опроса разработчика ПО для управления бизнесом "Мегаплан", который имеется в распоряжении ТАСС.

"Видеосвязь в работе активно используют большинство опрошенных (68%), причем почти каждый четвертый (23,4%) участвует в звонках ежедневно. 25% опрошенных используют видеозвонки очень редко, и только 7% ими не пользуются вообще", - говорится в исследовании.

При этом треть (34%) считают, что видеозвонки не заменят живое общение, а 40% воспринимают их как временную меру для экстренных ситуаций, каким стал режим самоизоляции.

В то же время большинство (81,3%) испытывают дискомфорт во время видеоконференций. Половина (50,7%) - от качества связи, а 20,8% оказывались в ситуации, когда в ходе видеоконференций собеседник занимался своими делами и не слушал.

Однако беспокоят респондентов и вопросы внешнего вида. Почти четверти респондентов (23,2%) не нравится, как они выглядят на экране. Более трети (44%) хотели бы выключать камеру во время видеосовещаний (при этом 32,3% так и поступают), а 11,8% общаться с включенной камерой просят руководители.

Опрос проводился среди 1 668 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.