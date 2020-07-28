Эксперты: франчайзи помогли малому и среднему бизнесу выстоять в кризис

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП), работающие по франчайзинговой модели, перенесли кризисную ситуацию легче за счет поддержки управляющей компании франшизы. Однако не менее важную роль сыграл внимательный выбор франшизы при запуске предприятия и знание бизнеса, сообщили опрошенные ТАСС предприниматели и эксперты.

По данным портала Franshiza.ru, в прошлом году рынок франчайзинга вырос на 16% - до 2 250 франшиз. В 2020 году рост продолжился - число франшиз выросло до 2 600. При этом, согласно данным портала, доля международных сетей составляет не более 20%. Самой динамичной по развитию франшиз аналитики называют сферу услуг - на нее приходится 43% всех предложений. Далее идет общепит (24%), непродовольственная розничная торговля (22%) и продовольственная торговля (7%).

Стабильность и чувство команды

Председатель комитета по франчайзингу "Деловой России", президент Российской ассоциации франчайзинга, директор и основатель фирмы 1С Борис Нуралиев прогнозирует, что в 2021 году число предприятий, работающих по франшизе, вырастет на 20-25%. По его словам, франчайзинговая модель помогает малому и среднему бизнесу выстоять в кризисное время.

"Из франчайзи, которые фирма 1С подписала до 1997 года, 87% успешно проработали более 15 лет, пережив два экономических кризиса 1998 и 2008 годов. Это в разы лучше среднего показателя не только для российской, но и для американской экономики, где только 20% обычных малых бизнесов преодолевают пятилетний рубеж работы. Франчайзи, которые прекратили работу в 2020 году, совсем немного, спрос на франчайзинговые договоры даже несколько вырос", - пояснил он, добавив, что это связано с тем, что в нестабильной экономической обстановке предприниматели отдают предпочтение франчайзингу как "доказанной устойчивой модели развития бизнеса".

Однако, по его словам, у этой модели есть ограничения по сферам. Для отраслей, где важно "самовыражение и оригинальность", она не подходит. Однако есть в ней и свой безусловный плюс - относительно гарантированная доходность, "обычно в 10-30% годовых", отмечает Нуралиев. Одной из ключевых составляющих успеха при этом он называет честную и энергичную работу головной компании-франчайзера.

"Не менее важен психологический эффект. С одной стороны, владельцы франчайзи чувствуют себя хозяевами собственного дела, которое ведут в своих интересах, могут продать или передать по наследству. С другой, они ощущают себя не одиночками, а частью сплоченного и дружного сообщества профессионалов, которые вместе создают репутацию торговой марки и делятся друг с другом технологическими достижениями. В принципе, франчайзинговая модель очень удобна и дает стабильный доход", - резюмирует он.

Выделяет ощущение команды и Евгения Дерябина, совладелец и управляющий партнер трех салонов "Пальчики", открытых по франшизе. С 2013 года она работала непосредственно в компании, а потом решила купить франшизу и открыть собственный салон, на что во многом повлияло то, что она видела работу компании изнутри.

"До этого я работала в другом месте, и мне точно есть с чем сравнить. Поэтому "Пальчики", если так можно выразиться, стали моей "любовью с первого взгляда". Работать по франшизе намного проще, чем открывать собственный бизнес с нуля. Здесь еще раз нужно отметить, что важно добросовестное отношение управляющей компании к своим партнерам, и то, как в ней все устроено", - сказала она, отметив, что их предприятиям помогли как в сам момент запуска - по вопросам маркетинга, дизайна, техническим сторонам ведения бизнеса, так и после.

Помощь в кризис

Во время пандемии, когда все салоны были закрыты, оборот, по словам Дерябиной, упал как минимум в два раза. Сотрудники отдела франчайзинга при этом помогали в оформлении различных субсидий и договоров. Также им отменили выплаты роялти (периодические, чаще всего ежемесячные выплаты за право пользоваться франшизой) за апрель и май, а сейчас, когда бизнес снова заработал, вернулись к прежней схеме работы. "С каждой неделей количество гостей увеличивается примерно на 20%, поэтому я верю, что мы восстановимся в самые короткие сроки", - поясняет она.

Некоторые предприниматели наоборот старались кризисное время преодолеть за счет наработанного опыта, не ожидая помощи от управляющей компании. Николай Якшов работает по франшизе магазина женской одежды Zarina и считает, что управлять предприятием следует франчайзи (покупателю франшизы - прим. ТАСС), так как у него больше мотивации. "[Управляющая компания] может что-то посоветовать, не более. Оборот во время пандемии упал практически на 100% - магазин два месяца был закрыт. Сейчас начали работать, восстанавливаться. Проблемы решали сами, у них самих еще больше проблем", - пояснил он ТАСС.

Покупатель франшизы компании "АМД Лаборатории" Евгений Попилюк говорит, что действия их управляющей компании помогли сохранить всю сеть. "Они увеличили отсрочку платежа по товарам, предоставили дополнительный рекламный бюджет и дали полный доступ к CRM-системе, чтобы можно было поднять старую клиентскую базу. За счет этого и достаточно быстро выкарабкались - падение было фактически только в один месяц. Это было и в их интересах, и сейчас сеть не сократилась ни на одного франчайзи", - резюмировал он.

Однако Попилюк считает, что во многом сыграло роль и то, что к выбору франшизы для покупки он отнесся достаточно тщательно. По его словам, покупка франшизы у предприятий, проработавших менее трех лет на рынке, или плохое понимание бизнеса могут привести к тому, что предприятие вынуждено будет закрыться. Он принял решение о выборе франшизы после того, как сам поработал в ее управляющей компании.

"Я видел, как это работает, досконально понимаю тонкости этого бизнеса и как надо им управлять. [При выборе франшизы] необходимо провести тщательные переговоры с франчайзером, надо смотреть, в каком секторе экономики у тебя есть знания, проверять пакеты документов", - пояснил он, добавив, что в его случае переговоры были "тяжелыми", потому что он требовал для себя достаточно лояльные условия.

Паушальный взнос (единоразовый платеж за право работать под чужим товарным знаком - прим. ТАСС) стоил ему 2 млн руб., роялти - фиксированные 135 тысяч в месяц. Кроме того, управлением компании занимается управляющий директор, а вопросами обучения персонала - управляющая компания, но это оплачивается отдельно. Попилюк говорит, что знания, полученные им в бизнесе, помогают тратить немного времени на контроль над управлением предприятием.

Проще начать

Глава бюро по защите прав предпринимателей московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский отметил, что часть компаний, продающих свою франшизу, заинтересованы только в разовом заработке и не помогают просчитать возможные риски при ведении бизнеса, не дают оценку тому, насколько правильно выбрана локация для бизнеса.

"Как юрист, я постоянно занимаюсь делами франчайзи - люди вкладывают миллион, два, пять, перерезают ленточку на входе, и на этом все заканчивается", - поясняет он.

Однако он выделяет и плюсы в этой модели - по ней проще именно запустить свое дело. По словам Петропольского, часть открывшихся как франчайзи предприятий впоследствии начинают вести бизнес в рамках собственного бренда, получив достаточно опыта.

"[Франшиза] выгоднее [на старте], потому что вы не совершите многие ошибки. Модель открытия полностью просчитана и проработана. Вы будете знать, сколько вы вложите", - говорит он, добавляя, что при открытии предприятия франшиза может решить проблему и с обучением персонала.

Нуралиев отмечает и пользу для экономики страны от предприятий, работающих по такой модели. "Например, франчайзи, получившие в 2020 году субсидии от правительства Москвы, в среднем перечислили налогов и отчислений за прошлый год в полтора раза больше размера субсидий", - поясняет он.

По его мнению, франчайзинг в России имеет большие перспективы роста. "Сегодня в России только 1,5% от всех МСП работают по франшизе. Для сравнения, на развитом рынке США каждый восьмой бизнес (12,5%) работает по франшизе - более 900 тысяч предприятий, 18 млн занятых. Это означает, что перспективы роста франчайзинга в нашей стране очень большие", - резюмирует он.