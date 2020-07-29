Выручка малых и средних предприятий в Москве перестала расти после отложенного спроса

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рост торгового оборота малого и среднего бизнеса столицы почти прекратился и стабилизировался на уровне 72-75% от докризисных показателей на неделе с 20 по 26 июля, сообщается в исследовании IT-компании "Эвотор".

"Оборот малого и среднего бизнеса в целом по России сохраняется на уровне 94-96% от докарантинных показателей с начала июля, хотя 15% торговых точек по-прежнему не работают. В Москве покупательская способность восстанавливается медленнее деловой активности. Так, на прошлой неделе 81% активных торговых точек в столице заработали всего 72% докризисной выручки малого бизнеса. Среди отраслей, которые восстанавливают оборот медленнее всего, - модный ретейл, индустрия красоты, фитнес-центры, туризм", - отмечает генеральный директор компании Андрей Романенко.

В целом, по стране на прошлой неделе работало 85% предприятий МСП, их торговый оборот достиг 95% от уровня начала марта. Доля работающих малых и средних предприятий в Москве составила 81% от этого уровня.

Торговый оборот столичного малого бизнеса восстанавливался до настоящих показателей в два этапа. На первой неделе июня после снятия ограничений на непродовольственную торговлю оборот вырос в 1,6 раза - с 36% на последней неделе мая до 58%. Число работающих предприятий также выросло более чем в полтора раза - с 35% до 54%.

Второй рывок произошел на следующем этапе снятия ограничений в Москве, когда мэрия разрешила работу летних веранд кафе и ресторанов, риелторских контор, музеев и некоторых других бизнесов. На неделе с 15 по 21 июля выручка московских МСП выросла еще на четверть - до 71% от показателей начала марта. Но в следующие недели рост торгового оборота почти прекратился и стабилизировался на уровне 72-75% от докризисных показателей. Количество работающих торговых точек сохраняется на уровне 80-82% начиная с 6 июля.

Восстановление по отраслям

Выручка несетевых магазинов обуви после роста в первые две недели июня стагнирует на уровне вполовину меньше докризисной. На прошлой неделе их оборот составил 49% от показателей начала марта, при этом работало около 81% точек. Аналогичная ситуация в несетевых магазинах одежды. Выручка этого сегмента составила 60% от начала марта, при этом работают 77% магазинов одежды.

Очень медленно возвращается туристический поток в столицу. Выручка мини-отелей едва достигла 60% от уровня начала марта, принимают гостей лишь 73% гостиниц. При этом в Москве открылись после вынужденного простоя только 60% турагентств, а их оборот достиг 64% от прежней выручки.

Не спешат открываться столичные фитнес-центры - число работающих увеличилось до 66% от докарантинного уровня, а их оборот дорос только до 48% от показателя начала марта.

Пока не вернули покупателей и несетевые супер- и минимаркеты, которым не запрещалось работать во время действия ограничительных мер. Выручка этих магазинов по итогам прошлой недели составила 71% от начала марта, работает только 80% из них. Кафе, которые начали возвращаться к нормальной работе только в середине июня, собрали 72% докарантинной выручки, при этом открылись только 75% от их прежнего числа.

С июля восстановился до уровня марта оборот магазинов для хобби (работает 78% точек), "домов быта" и оптик (работает 85% точек). На протяжении июня-июля стабильно выше докризисного уровня выручка у магазинов снаряжения для активных видов отдыха, на прошлой неделе - на 82% выше начала марта. В условиях сезонного роста спроса с начала июня продолжают показывать превышающую докарантинные значения выручку магазины стройматериалов (работают 93% точек), спортивных товаров (100% точек), автосервисы (97% точек).

Для анализа использовались данные 650 000 онлайн-касс "Эвотор" в торговых точках малого и среднего бизнеса в Москве. Подсчитывается среднедневное количество онлайн-касс, пробивающих от одного чека в день, за неделю и среднедневной оборот по этим кассам за неделю. Еженедельные показатели сравниваются с аналогичными данными за докарантинную неделю со 2 по 8 марта.