В Москве получили поддержку 36 тыс. предпринимателей из пострадавших отраслей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Антикризискную помощь от властей Москвы получили 36 тыс. предпринимателей из пострадавших отраслей. Об этом сообщила в четверг уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"В Москве прямую поддержку получили 36 тыс. предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в данном секторе бизнеса работают 770 тыс. [человек]", - сказала она в ходе VIII межрегионального совещания уполномоченных по защите прав предпринимателей.

По ее словам, даже в Москве у бизнеса возникали сложности с получением помощи. Согласно приведенным Минеевой данным опроса предпринимателей столицы, только порядка четверти (25%) бизнесменов смогли бы получить помощь самостоятельно при внимательном изучении доступных мер поддержки.

Бизнес-омбудсмен напомнила, что в Москве для бизнеса были введены три пакета поддержки, в которые вошла поддержка по продвижению на маркетплейсах, а также продление уплаты авансовых платежей за первый квартал по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Несмотря на сложности, по словам Минеевой, коммуникация предпринимателей с властью города в условиях пандемии заметно улучшилась.

"Сейчас все предприниматели Москвы, а мы сейчас общаемся с 30 отраслевыми бизнес-объединениями, говорили, что никогда не было такой качественной коммуникации с властью, как в период в пандемии", - отметила она.

Поддержка бизнеса в Москве

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. По нему до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, были освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу была распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение действовало с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.