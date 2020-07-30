Кредитные каникулы предоставили МСП Тюменской области на сумму более 560 млн рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Кредитные каникулы на общую сумму 566 млн рублей предоставили малым и средним предприятиям (МСП) в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). В соответствии с принятыми нормами заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

"С 20 марта 738 обращений поданы [от субъектов МСП] в соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ, из них одобрены 70%, уже проведены 430 реструктуризаций кредитов на общую сумму 566 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что 187 заявок поданы на реструктуризацию по собственным программам банков. Одобрено 64% таких заявок, и по каждой второй из них реструктуризация проведена на сумму 325 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что, по данным статистики, на реструктуризацию кредитов по собственным программам банков большее количество заявок направлены физическими лицами, чем субъектами МСП. "По нашему мнению, это обусловлено тем, что по 106-ФЗ есть ограничения по суммам кредитов для физических лиц. В то время как по собственным программам банков таких ограничений нет", - добавили там. Так, по данным отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России, физическими лицами было подано 858 заявок на получение кредитных каникул и 4,8 тыс. заявок по собственным программам банков.