Оформленные после 1 марта ростовские предприниматели перейдут на пониженные ставки налогов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг поддержали инициативу губернатора Ростовской области Василия Голубева и внесли изменения в закон о региональных налогах, согласно которым снимаются ограничения на право пользоваться пониженными ставками налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), зарегистрированных после 1 марта 2020 года.

"Получается так, что те, кто зарегистрировался после 1 марта, не вправе пользоваться пониженными ставками налогов, хотя работает уже 1,9 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства и должны выплачивать по полной ставке. Губернатор принял решение, что это ограничение надо снять", - пояснила журналистам заместитель губернатора - министр финансов региона Лилия Федотова.

По ее словам, пострадавшие отрасли не наберут тех оборотов, которые в обычных условиях могли бы набрать. Закон принят, так как жители и бизнесмены "хотят наполнить экономику, в том числе и доходами".

Спикер регионального заксобрания Александр Ищенко, в свою очередь, отметил, что вопрос поддержки бизнеса является одним из ключевых на сегодняшней сессии. "Мы убеждены, что инициатива губернатора окажет существенную поддержку тем предприятиям, индивидуальным предпринимателям, которые начали работать в марте, апреле, июне, июле", - сказал он.

24 апреля депутаты заксобрания области утвердили новые ставки региональных налогов, снизив нагрузку на бизнес. Внесение изменений в областной закон о региональных налогах стало частью плана по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции, который был утвержден губернатором 2 апреля.