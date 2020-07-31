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Путин подписал закон о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса

Переходный период предусматривается для тех предприятий, у которых по итогам налогового периода доходы были больше 150 млн рублей, но не превысили 200 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право применять упрощенную систему налогообложения (УСН). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот переходный налоговый режим позволит налогоплательщикам, у которых доходы и средняя численность работников превысили установленные ограничения, продолжать применять УСН и не восстанавливать налоговый учет и налоговые обязательства с начала налогового периода, в котором произошло превышение.

Переходный период предусматривается для тех предприятий, у которых по итогам налогового периода доходы были больше 150 млн рублей, но не превысили 200 млн рублей, а средняя численность работников стала больше 100 человек, но не более 130 человек. В этом случае налогоплательщик будет облагаться по налоговой ставке в размере 8% для объекта налогообложения в виде доходов и в размере 20% для объекта налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.

Согласно закону, если по итогам налогового периода сумма расходов превышает сумму доходов, то "применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМалый и средний бизнес
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