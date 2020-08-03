Власти Москвы подвели итоги конкурса для молодых специалистов Future Tech

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Восемь индивидуальных участников и четыре команды стали победителями конкурса Future Tech для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на главу ведомства Алексея Фурсина.

"Всего на кейс-чемпионат поступило 700 заявок от индивидуальных участников и команд в составе от трех до четырех человек. Участники решали бизнес-задачи от 32 московских компаний. На финальной защите комиссии представили 52 уникальных решения. В результате победителями стали восемь индивидуальных участников и четыре команды", - сказал он.

В числе победителей конкурса - команды, которые представили решения по повышению персональной городской мобильности и продвижению умных парковок для микротранспорта столичной сети велопарковок, дизайн-проект уникальных торгово-выставочных мобильных павильонов для городских парков и уличных площадок, систему рейтинга и поощрения работников и мобильное приложение на основе алгоритмов компьютерного зрения для индустрии туризма. Члены жюри также отметили участников, представивших технологические решения в области аналитики, маркетинга и разработки мобильных приложений.

Конкурс был организован Агентством инноваций Москвы, подведомственным городскому Департаменту предпринимательства и инновационного развития и проходил в онлайн-формате с 15 по 30 июля. Испытания велись по 17 направлениям, среди которых информационные технологии, инженерия, дизайн (архитектура, веб-дизайн, медиадизайн), аналитика, маркетинг, менеджмент, образовательные программы, журналистика, лингвистика, режиссерская работа, химия, юриспруденция, психология и экономика. Победители конкурса сертификаты на обучение, фирменные призы от крупнейшего хостинг-провайдера, а также умные рюкзаки и колонки.