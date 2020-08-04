Аппарат Титова предложит для нацпроекта по МСП меры поддержки высокотехнологичных компаний

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложит включить меры поддержки высокотехнологичного сектора экономики в новую редакцию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательства (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщила во вторник ТАСС руководитель экспертного центра при уполномоченном Анастасия Алехнович.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство планирует осенью завершить работу по изменению национальных проектов, при этом сроки достижения целевых показателей в нацпроектах планируется продлить до 2030 года.

"У нас есть ключевой блок, который мы планируем реализовать, надеюсь, в содружестве с Корпорацией МСП, нашим общественным омбудсменом по высокотехнологичным компаниям Натальей Поповой, а также Ассоциацией быстрорастущих технологичных компаний. А именно - обозначить конкретные меры и мероприятия для сектора высокотехнологичных компаний, то есть быстрорастущих производственных малых и средних бизнесов. Текущая редакция нацпроекта по поддержке МСП больше нацелена на массовые виды бизнеса, но не на высокотехнологичный сектор. Мы рассчитываем, что в новой редакции появится целый раздел, посвященный этому сектору", - сказала Алехнович.

Она напомнила, что Титов в конце мая внес на рассмотрение президента РФ специальный доклад по развитию высокотехнологичных компаний в стране. "Мы рассчитываем, что большая часть предложений будет погружена в нацпроект, потому что именно эти малые и средние производственные компании смогут вывести долю вклада МСП в ВВП страны за пределы 20% - такая доля, плюс-минус, сохраняется на протяжении уже нескольких лет, в развитых же странах доля МСП составляет до 60-70%, и прежде всего это достигается за счет развития высокотехнологичных бизнесов", - добавила Алехнович.

Кроме того, лучший мировой опыт развития высокотехнологичных секторов будет обсуждаться в начале сентября на площадке III Столыпин-форума "Иммунная система мировой экономики", который пройдет 3-4 сентября в Москве, уточнила она.

Титов в своем докладе президенту РФ предлагал, в частности, ввести в законодательство понятие высокотехнологичных компаний, создать для таких предприятий льготные кредитные программы, ввести квоту в размере не менее 20% на закупку отечественной высокотехнологичной продукции корпорациями.