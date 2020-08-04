В Москве запустили акселератор сферы услуг

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Малый бизнес Москвы", подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, запустил акселератор сферы услуг. Об этом сообщается во вторник на сайте мэрии и правительства Москвы.

"С 4 августа предприниматели могут принять участие в акселераторе сферы услуг. Его организует государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы", подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития", - говорится в сообщении.

Участниками программы могут стать предприниматели из туристической отрасли, креативных индустрий и сферы моды. На этапе преакселератора участниками стали более 100 компаний, а перейти к основному этапу смогут 50 из них. Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, основная программа продлится 10 недель.

"Участники проверят гипотезы по усовершенствованию бизнеса на еженедельных сессиях и встречах с отраслевыми экспертами в области управления персоналом, финансов, маркетинга, продаж и экономики проектов", - приводятся его слова в сообщении.

Кроме того, до 10 августа предприниматели смогут подать заявку на участие в акселераторе ресторанного бизнеса. Впервые акселератор сферы услуг в Москве состоялся осенью прошлого года. Его участниками стали 30 предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования, туризма, общепита и бьюти-индустрии.