"Московский акселератор" начал прием заявок от стартапов в сфере финансовых технологий

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Власти Москвы начали прием заявок на участие в третьем треке программы "Московский акселератор", который будет посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

"Начинается прием заявок на участие в третьем треке программы "Московский акселератор". Новый трек Fintech посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции", - говорится в сообщении.

Сергунина рассказала, что из всех заявок жюри выберет 30 проектов, авторов которых пригласят пройти акселератор. Эксперты помогут им настроить бизнес-процессы, выйти на окупаемость и сделать стартап более конкурентоспособным.

"Программа трека включает в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы с участием партнеров - компаний, лидирующих в отрасли финтеха", - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, слова которого также приводятся в сообщении.

Прием заявок продлится с 5 августа по 18 сентября. В треке смогут принять участие стартапы, занимающиеся управлением инвестициями, потребительскими сервисами (кредитованием, комиссионными услугами и сервисами для цифровых каналов, электронной коммерцией), речевыми технологиями (чат-ботами и голосовыми ботами), а также идентификацией пользователей, скорингом, системами безопасности и персонализацией в секторе финансовых услуг.

Это третий трек "Московского акселератора" в этом году. Первый проходил с 17 января по 28 апреля и был посвящен цифровым сервисам в области ретейла, недвижимости и образования. Второй трек, который начался 20 апреля, объединил 30 стартапов в сфере биомедицинских технологий. Завершающая его презентация проектов пройдет 17 сентября.