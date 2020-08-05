Малый бизнес Москвы стал чаще проходить обучающие курсы после их перевода в онлайн-формат

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Число участников обучающих мероприятий ГБУ "Малый бизнес Москвы" (MBM.MOS), подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы, выросло более чем в два раза после перевода их в онлайн-формат. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГБУ "Малый бизнес Москвы" со ссылкой на генерального директора ведомства Андрея Железнякова.

"Мы перевели все мероприятия для московских предпринимателей в онлайн в конце марта. За это время участниками онлайн-мероприятий стали более 21,5 тыс. человек - это в 2,27 раза больше, чем количество участников оффлайн и онлайн-мероприятий, прошедших в первом квартале 2020 года", - рассказал он.

По словам Железнякова, сейчас намечается две тенденции. С одной стороны, число участников мероприятий и обучающих спецпроектов в дистанционном формате пользуется популярностью у столичных предпринимателей. С другой - небольшой опрос среди подписчиков MBM.MOS показал их готовность посещать офлайн-мероприятия уже в этом месяце.

"Более половины предпринимателей, принявших участие в опросе о предпочитаемом формате активностей, выразили готовность посещать офлайн-мероприятия. Более того, почти половина опрошенных готовы посещать оффлайн-мероприятия уже с августа. Так, что, видимо, в дальнейшем будем развивать и онлайн, и офлайн-обучение", - резюмировал он.

Всего с начала 2020 года во всех обучающих мероприятиях MBM.MOS приняли участие около 31 тыся. потенциальных и действующих предпринимателей столицы.