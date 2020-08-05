Власти Москвы выделят более 31 млн рублей малому и среднему бизнесу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы одобрило выделение более 31 млн рублей в качестве финансовой поддержки малого и среднего бизнеса столицы. Об этом сообщается в среду на сайте мэрии и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.

"Правительство Москвы выделит более 31 млн рублей малому и среднему бизнесу. Финансовую поддержку города получат 65 компаний, которые ведут бизнес по франшизе или ранее понесли затраты на продвижение продукции с помощью выставок", - приводятся его слова в сообщении.

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы ТАСС уточнили, что такая сумма была одобрена по итогам прошедшей недели. Всего к этому моменту отраслевые комиссии при ведомстве одобрили 572 заявки от предпринимателей на сумму более 741 млн рублей.

За счет этих средств 35 компаниям столицы частично компенсируют затраты на участие в конгрессно-выставочной деятельности. Кроме того, получат субсидии 30 предпринимателей, работающих по договорам франшизы.

Фурсин напомнил, что новый этап заявочной компании начался 10 июля и продлится до конца августа. По его словам, готовят документы к подаче уже порядка 4,5 тыс. компаний

"Обратиться за выплатами в рамках новой волны смогут в том числе и те предприниматели, чьи заявки ранее были отправлены на доработку", - отметил он.