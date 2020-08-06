Школа робототехники и производство йогурта открылись в бизнес-инкубаторе на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Несколько предпринимателей Камчатки начали работу в открывшимся в феврале 2020 года бизнес-инкубаторе: на территории пищекомбината краевой столицы уже созданы школа робототехники и запущено производство натурального йогурта и сыров, сообщается на сайте краевого правительства.

"Мы сегодня даем возможность молодым людям, заинтересованным в реализации своих инициатив в сфере IT, разместиться на территории бизнес-инкубатора. Здесь есть и помещения, и оборудованы необходимые рабочие места для открытия и реализации новых проектов, созданы зоны для общения IT-предпринимателей. Кроме того, на площадках уже работают несколько предпринимателей, в том числе по робототехнике и по продвижению интернет-услуг. На пищевые площадки заходят молодые предприниматели, которые открылись недавно. Это производство йогурта, конфет, сыров, розлив воды", - приводятся в сообщении слова врио министра инвестиций и предпринимательства региона Оксаны Герасимовой

Уточняется, что в 2020 году начинающие предприниматели Камчатки могут воспользоваться отсрочкой по арендной плате, в следующем - сумма платежа составит всего 30%, через год - 50%, затем - 70%. Такие меры поддержки позволяют существенно сократить издержки на содержание персонала и при этом использовать профессиональное обслуживание.

Бизнес-инкубаторы создаются в России для поддержки начинающих предпринимателей путем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных услуг. Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На Камчатке такая территория появилась в феврале 2020 года, и это единственный в стране бизнес-инкубатор, созданный с использованием средств инвестора и государственным софинансированием.

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ по инициативе президента России Владимира Путина. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.