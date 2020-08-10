Социально ориентированные МСП впервые получили субсидии из бюджета Москвы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы одобрил за прошедшую неделю 63 заявки от предпринимателей о выделении субсидий на сумму почти 39 млн рублей. Впервые субсидии получили социально ориентированные предприятия, сообщает пресс-служба департамента со ссылкой на его главу Алексея Фурсина.

"По итогам прошедшей недели было одобрено 63 заявки от предпринимателей о выделении субсидий на сумму почти 39 млн рублей. Впервые субсидии получили представители гостиничного и социально ориентированного бизнеса", - сказал он.

Среди социальных предприятий столицы, получивших субсидию, есть детский загородный лагерь и оздоровительный и лечебно-профилактический центр. Они смогут возместить свои затраты на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг. Кроме того, одна из гостиниц получит более 524,5 тыс. рублей из бюджета столицы для компенсации затрат на выплату процентов по кредиту на поддержку и развитие деятельности, а 31 малых и средних предприятия Москвы получат выплаты для компенсации затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности на общую сумму 6,4 млн рублей.

Фурсин уточнил, что всего к этому моменту были одобрены 635 обращений о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму почти 780 млн рублей, еще 900 заявок находятся сейчас на рассмотрении.

"Еще около 4,5 тыс. компаний готовят документы. В ближайшее время мы ожидаем значительный рост числа новых обращений в связи с принятыми недавно изменениями", - отметил Фурсин.