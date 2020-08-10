МСП Банк одобрил кредиты на сохранение занятости общей суммой 5 млрд рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с апреля одобрил российскому малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей около 2 тысяч беспроцентных кредитов на сохранение занятости общей суммой свыше 5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с апреля 2020 года одобрил около 2 тыс. беспроцентных кредитных линий на сумму свыше 5 млрд рублей субъектам МСП, пострадавшим от коронавирусной инфекции, на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы на ежемесячной основе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовая поддержка позволила сохранить рабочие места более 53 тыс. сотрудников. Всего в банк поступило более 3,5 тыс. таких обращений от бизнеса на общую сумму более 9,8 млрд рублей.

Чаще всего за подобной поддержкой обращались предприниматели Москвы, Республики Башкортостан, Санкт-Петербурга, Тюменской области, Республики Татарстан, Пермского края, Краснодарского края, Новосибирской области, ХМАО и Иркутской области. Что касается отраслей, то тут лидируют предприятия сферы услуг (на них приходится более 40% всех одобренных кредитов), торговля, транспортные компании и промышленные производства.

Размер подобного кредита рассчитывается на основе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита - 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых, далее - 3,5% годовых.