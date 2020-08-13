Отмена арендных платежей стала самой востребованной мерой поддержки МСП в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской недвижимости, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств стали самыми востребованными мерами поддержки малого и среднего бизнеса в столице. Об этом свидетельствуют имеющихся в распоряжении ТАСС данных мониторинга бизнеса Москвы, который проводит аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей по городу Москва.

"В топ-3 самых востребованных мер поддержки входят предоставление поддержки исходя из фактической деятельности, освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской собственности или субсидии на аренду, а также льготные кредиты МСП на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели", - говорится в исследовании.

При этом более четверти (29%) посчитали информации о мерах поддержки бизнеса в Москве доступной и удобной для восприятия, 23% - доступной, но трудной для восприятия. Еще 20% заявили, что информация была разрозненной и трудной для восприятия, а у 28% возникли сложности с поиском этих данных.

В то же время 32% малых и средних предприятий отметили, что при внимательном изучении требований подать документы на получении поддержки от властей города можно самостоятельно, 22% считают это сложным делом, в котором может разобраться только профессионал, а для еще 18% подача документов показалась очень сложной. В то же время четверть (25%) решили не обращаться за господдержкой.

Опрос проводился в июле среди более чем 2 тыс. предпринимателей, почти все из которых (97%) относятся к малому и среднему бизнесу.

Меры поддержки бизнеса в Москве

Для поддержки предприятий власти Москвы приняли три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей. Правительство Москвы утвердило первый пакет 24 марта. В него вошли отсрочки по налогам для организаций, которые больше всего пострадали от ограничений - в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

31 марта они расширили перечень предприятий, которые получили отсрочку по налогам, а также помогли компаниям с оплатой аренды, ввели субсидии для малых и средних предприятий, экспортеров и франчайзи, а также льготные кредиты для молодых компаний.

Третий пакет мер поддержки бизнеса заработал с 15 апреля. Он расширил уже принятые решения по кредитованию, а также позволил получить поддержку строителям, гостиницам, кинотеатрам, организациям дополнительного образования, санаториям и социальным предпринимателям. 26 мая в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включили частные медицинские клиники.

Как сообщал 10 августа глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, к настоящему моменту были одобрены 635 обращений о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму почти 780 млн рублей, еще 900 заявок находятся сейчас на рассмотрении.