МСП на Дальнем Востоке смогут получить до 1 млн рублей на экспортную торговлю в интернете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Малые и средние предприятия Дальневосточного федерального округа смогут получить государственную поддержку в размере до 1 млн рублей на организацию онлайн-торговли на иностранных рынках, а также бесплатно проконсультироваться со специалистами Российского экспортного центра (РЭЦ) в вопросе освоения международных маркетплейсов (онлайн-платформа по предоставлению продуктов и услуг широкого круга поставщиков).

"В дополнение к финансовой помощи в размере до 53 тыс. руб. на продвижение бизнеса в интернете, предприниматели, заинтересованные в экспорте продукции, смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами Российского экспортного центра по широкому кругу вопросов, связанных с выходом на международные онлайн-площадки, включая получение господдержки в объеме до 1 млн рублей на организацию экспортной торговли через интернет", - сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока.

По действующему проекту "Развивай.рф | Бизнес онлайн" малому и среднему бизнесу Дальнего Востока и Арктики открыт доступ к базе данных РЭЦ по экспортной интернет-торговле и онлайн-маршрутизатору по подбору маркетплейса, а также к вебинарам по электронной торговле на зарубежных рынках.

"Продукция многих дальневосточных предпринимателей отвечает высоким стандартам качества и конкурентоспособна на зарубежных рынках - прежде всего, азиатских. Надеюсь, что новые опции помогут малому и среднему бизнесу расширить географию поставок товаров и услуг за пределы Дальнего Востока и Арктики", - процитировала пресс-служба генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

Российский экспортный центр предоставляет механизм подбора площадок и сервисных партнеров, а финансовое стимулирование МСП оказывают региональные Центры поддержки экспорта. "Мы заинтересованы не только поддерживать компании, вышедшие на международные маркетплейсы, но и те, которые только задумываются об этом. Такой совместный бизнес-процесс посредством каналов электронной торговли был запущен в 2019 году и уже позволил кратно увеличить количество компаний, воспользовавшихся поддержкой", - привела слова вице-президента АО "РЭЦ" Сергея Вологодского пресс-служба.

О проекте

Спустя месяц после запуска проекта "Развивай.рф | Бизнес онлайн" в нем зарегистрировались более тысячи предпринимателей, каждый из которых может получить до 53 тыс. рублей на продвижение бизнеса в интернете. Всего до конца года на эти цели Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, совместно с Mail.Ru Group, выделит более 200 млн рублей.

Для участия в программе представителям малого и среднего бизнеса, зарегистрированного на Дальнем Востоке и в Арктике, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым, следует зарегистрироваться на портале "Развивай.рф" и создать страницу ВКонтакте. Система проанализирует потребности и данные о компании и подскажет, как развивать бизнес в глобальной сети. На портале размещены обучающие ролики о цифровизации бизнеса, технологиях интернет-продаж, пошаговые инструкции по переходу бизнеса в онлайн и детальная информация о мерах государственной поддержки.