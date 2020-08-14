Бизнес-омбудсмен Москвы и "Деловая Россия" запустят программу консультаций для бизнеса

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей по городу Москве и московское региональное отделение "Деловой России" осенью запустят программу консультаций для бизнеса на базе бизнес-объединения. Об этом сообщила в пятницу ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей по городу Москве Татьяна Минеева.

"Мы на прошлой стратегической сессии с членами московского регионального отделения "Деловой России" придумали такой проект - "Дежурный по Москве", в рамках которого на площадке "Деловой России" будут вестись консультации для всех предпринимателей. Мы намерены запустить его в сентябре", - рассказала она.

По ее словам, консультации планируется проводить на еженедельной основе. Она напомнила, что в условиях пандемии аппарат уполномоченного проводил ежедневные консультации бизнеса. Сейчас малый и средний бизнес экономит деньги и не всегда может позволить себе консалтинговые услуги.

"Именно поэтому мы хотим предложить этот сервис, именно бесплатно помочь предпринимателям получить эту консультацию. Сейчас услуги внешних финансистов, бухгалтеров, юристов им крайне необходимы", - подчеркнула она.

Продолжительность программы будет зависеть от запроса бизнеса, "но на время кризиса точно", отметила бизнес-омбудсмен.

У "Деловой России" уже работает горячая линия, которая существует в рамках проекта "Дежурный по стране" с 2018 года. Аппарат бизнес-омбудсмена Москвы, в свою очередь, организовал работу мобильной приемной, выезжающей в любой район Москвы. В рамках новой программы будут задействованы эксперты Pro Bono из структуры бизнес-омбудсмена столицы.