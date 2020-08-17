{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Севастополе 10 тыс.бизнесменов смогут получить дополнительные выплаты в пандемию

На эти цели из местного бюджета выделят 1,1 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Региональные субсидии в Севастополе смогут получить более 10 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии нового коронавируса и не получивших федеральных выплат. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в правительстве города.

"Принят порядок предоставления субсидий предпринимателям и организациям Севастополя, которые пострадали в связи с коронавирусной инфекцией и не получили федеральные субсидии, который подготовлен по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Владимировича Развожаева. Общее количество представителей малого и среднего бизнеса, претендующих на получение указанной меры поддержки, в Севастополе составляет 10,2 тыс.", - говорится в ответе на официальный запрос ТАСС.

Уточняется, что субсидии выплачиваются за апрель и май 2020 года, за каждый месяц - в размере минимального размера оплаты труда (по 12 130 рублей) на каждого сотрудника, который был официально трудоустроен по состоянию на 1 марта 2020 года. Выплаты положены компаниям, которые ведут работу, соответствующую 427 видам и подвидам деятельности из федерального перечня - ОКВЭД.

"Общий размер средств, которые заложены на эти цели, составляет 1,1 млрд рублей. Благодаря этой мере поддержки бизнес сможет высвободить дополнительные средства на свое восстановление", - отметили в правительстве.

Ранее в правительстве сообщали, что для работающих в городе предпринимателей вводится множество различных мер поддержки. В частности, льготы по налогам, выплаты, снижение или отмена арендных ставок на несколько месяцев и другие.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия COVID-19
В Бурятии запустили производство продукции из пантов марала
Предприниматель Николай Сыбенов рассказал, что ищет покупателей не только в России, но и за рубежом, и уже направил пробную партию товаров в Корею и США
Читать полностью