В Севастополе 10 тыс.бизнесменов смогут получить дополнительные выплаты в пандемию

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Региональные субсидии в Севастополе смогут получить более 10 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии нового коронавируса и не получивших федеральных выплат. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в правительстве города.

"Принят порядок предоставления субсидий предпринимателям и организациям Севастополя, которые пострадали в связи с коронавирусной инфекцией и не получили федеральные субсидии, который подготовлен по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Владимировича Развожаева. Общее количество представителей малого и среднего бизнеса, претендующих на получение указанной меры поддержки, в Севастополе составляет 10,2 тыс.", - говорится в ответе на официальный запрос ТАСС.

Уточняется, что субсидии выплачиваются за апрель и май 2020 года, за каждый месяц - в размере минимального размера оплаты труда (по 12 130 рублей) на каждого сотрудника, который был официально трудоустроен по состоянию на 1 марта 2020 года. Выплаты положены компаниям, которые ведут работу, соответствующую 427 видам и подвидам деятельности из федерального перечня - ОКВЭД.

"Общий размер средств, которые заложены на эти цели, составляет 1,1 млрд рублей. Благодаря этой мере поддержки бизнес сможет высвободить дополнительные средства на свое восстановление", - отметили в правительстве.

Ранее в правительстве сообщали, что для работающих в городе предпринимателей вводится множество различных мер поддержки. В частности, льготы по налогам, выплаты, снижение или отмена арендных ставок на несколько месяцев и другие.