Крупные заказчики нарастили объем закупок у малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса за восемь месяцев 2020 года превысил 60 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"По состоянию на первую декаду августа 2020 года объем закупок 1 756 крупнейших заказчиков в рамках № 223-ФЗ составил 1,953 трлн рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил более 60 млрд рублей (плюс 3,2%)", - говорится в сообщении.

Согласно результатам мониторинга Минфина России о результатах осуществления государственных и корпоративных закупок за 2019 год и I полугодие 2020 года, которые приводятся в сообщении, количество участников закупок среди малого бизнеса и их активность продолжают расти. Сумма контрактов госзаказчиков, а также сумма договоров отдельных видов юридических лиц, заключенных в I полугодии 2020 года с малым бизнесом, составила 3,8 трлн рублей. Как и по итогам прошлого года, большую часть закупок отдельных видов юридических лиц в I полугодии 2020 года составили конкурентные закупки преимущественно в электронной форме.

Отмечается также, что рост государственных и корпоративных закупок у малого бизнеса свидетельствует, что среди участников закупок, зарегистрированных в едином реестре участников закупок, большую часть (81%) составляет малый бизнес. Растет и среднее количество заявок. До 2018 года включительно этот показатель не поднимался выше 2,97, а по итогам 2019 года он вырос до 3,12 в сравнении с годом ранее, при этом среднее количество заявок при закупках у малого бизнеса составило 3,47. В первом полугодии нынешнего года среднее количество заявок увеличилось до 3,5 заявки, а при закупках у малого бизнеса увеличилось до 3,94 заявок.

Квота и гарантированный рынок

Как пояснили в пресс-службе Корпорации МСП, этому способствовала реализация в 2015-2019 годах решений правительства Российской Федерации о введении обязательной квоты закупок у субъектов малых и средних предприятий и последовательном увеличении количества заказчиков. Объем закупок у малого и среднего бизнеса вырос с 0,064 трлн рублей в 2015 году до 3,713 трлн рублей в 2019 году, а номенклатура закупок расширилась с 8,4 тыс. позиций в 2015 году до 439 тыс. позиций в 2019 году. Кроме того, число крупных заказчиков увеличилось с 35 в 2015 году до 1 769 в 2019 году.

Также был создан новый гарантированный рынок сбыта продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства с устойчивой тенденцией перехода от закупки простых товаров, работ, услуг к закупке продукции производственного назначения. По итогам прошлого года более 67% в общем объеме закупок у малого и среднего бизнеса (2,5 трлн рублей) составила продукция производственного назначения, а 12% или 460 млрд рублей - инновационная, высокотехнологичная продукция, более половины из которой (233,1 млрд рублей) занимают поставки компьютерного, электронного и оптического оборудования и почти 25% (114,4 млрд рублей) продукты и услуги в области информационных технологий. "Указанные показатели были достигнуты в результате своевременного внесения изменений в законодательство о государственных закупках и закупках отдельных видов юридических лиц, подготовленных Минфином России, в том числе принятия комплекса антикризисных мер, направленных на поддержку малого бизнеса и оптимизацию закупочных процедур в период нестабильной экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции", - резюмировали в Корпорации МСП.