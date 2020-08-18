В ожидании второй волны. Владельцы ресторанов и фитнес-центров боятся повторного закрытия

Согласно данным проведенного для ТАСС опроса исследовательской компании IFORS, второй волны ожидают 78% предпринимателей из малого и среднего бизнеса. При этом 83% считают, что она может случится в сентябре-октябре. По мнению 42% бизнесменов, ее последствия будут гораздо более масштабными, чем первой, а еще 33% говорят, что примерно такими же.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ресторанная отрасль не выдержит повторного закрытия, если оно случится при второй волне коронавируса. Такую оценку ситуации дал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Похожее мнение высказали ТАСС и другие опрошенные представители бизнес-объединений и эксперты. Однако есть и те отрасли, которые смогли перестроится на удаленный режим работы и взаимодействие в режиме онлайн.

Наиболее актуальной стратегией сейчас более половины (58%) предпринимателей считают минимизацию расходов, за исключением выплат сотрудникам. Так, 39% считают целесообразным оптимизировать расходы на персонал и администрирование. В то же время 32% респондентов видят актуальным ввод новой продукции и услуг, 30% - выход на новые рынки, а 23% - поиск новых поставщиков. Помимо этого, 26% заявили об актуальности цифровизации, 13% - увеличении расходов на маркетинг и рекламу, 10% - инвестиций в персонал.

Выросло и число тех, кто собирается страховать бизнес. В период первой волны застраховали свое предприятие 24% опрошенных. Сейчас рассматривают такую возможность 43% опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом 75% собираются страховать свой бизнес от производственного перерыва, 49% - ответственность перед третьими лицами, а 39% - имущество.

Опрос проводился с 3 по 13 июля среди 800 предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса по всей России.

Ситуация в пострадавших отраслях

Предприниматели из наиболее пострадавших отраслей усиливают меры эпидемиологической безопасности в надежде, что это позволит избежать второй волны, так как повторное введение ограничительных мер станет новым ударом по их предприятиям. Как рассказал ТАСС генеральный управляющий сети салонов "Пальчики" Антон Дерконос, его бизнес сейчас старается сконцентрироваться на работе "здесь и сейчас", чтобы выплатить долги, оставшиеся с первой волны, а также принимать все меры для защиты сотрудников и посетителей от вируса. "Если мы не успеем погасить долги до второй волны, то она станет для нашего бизнеса последней. Никакие внутренние процессы в нашей сети мы не перестраиваем, кроме как те, которые связаны с обслуживанием гостей, где мы усиливаем меры обеспечения безопасности и санитарных норм. Главное, что мы стараемся делать - это максимально упрощаем и оптимизируем затраты" - отмечает он.

Подобная ситуация наблюдается и среди отельеров. Председатель правления "Союза отельеров" Роман Сабиржанов говорит, что подготовка к возможной второй волне в их сфере заключается только в отношении "незначительного пересмотра зарплат сотрудников", а сетевые отели закрывают некоторые из своих объектов, чтобы сконцентрировать все ресурсы в нескольких гостиницах. "Работать удаленно мы не можем. На качестве сервиса гостиницы также не могут экономить, иначе пропадет конкурентное преимущество, и номера будут пустыми. В целом, уже по опыту первой волны видно, что повторная приостановка станет ударом для большего числа небольших гостиниц и предприятий, потому что, несмотря на льготы от арендодателей и поддержку властей, часть уже закрылась", - пояснил он ТАСС.

Аналогично описывают ситуацию и в ресторанной отрасли. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорит, что доставка в их сфере приносит около 5-8% от товарооборота и подходит не всем направлениям. "Надеяться на то, что все будут готовы заниматься доставкой - это иллюзия. И это не спасет, если закроют залы обслуживания. В это время [в пандемию] доставка помогла только тем, кто занимался ей до коронавируса, то есть сделал это частью своего бизнеса. Самое удобное и доставляемое - суши и пицца", - пояснил он ТАСС, добавив, что часть предприятий пытались наладить доставку в условиях пандемии и закупали упаковочное оборудование, однако должных результатов это не принесло, потому процесс налаживания доставки "сложный и затратный".

Он отмечает, что отрасль традиционно готовилась к осени как к сезону заболеваний. В этом году меры защиты будут усилены, потому что повторное закрытие приведет к "коллапсу". "Если будет закрытие ресторанов, то это никто не выдержит, потому что убытки очень большие. В этом все прекрасно себе отдают отчет, потому что сегодня еще продолжают закрываться предприятия, которые не договорились со своими арендодателями, продолжают закрываться предприятия, которые не смогли расплатиться со своими поставщиками. Достаточно много проблем у коллег", - резюмирует он.

Спортивная отрасль, которая также входит в перечень наиболее пострадавших, столкнулась еще и с тем, что снятие ограничений началось в традиционно низкий сезон. Представители отрасли также говорят, что вторая волна будет для них означать полное закрытие. Основательница Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина рассказала ТАСС, что их сфера с трудом может перестраиваться на онлайн-формат, в то время как фитнес-центрам обычно приходится платить арендные платежи за свои просторные помещения и зарплаты персоналу. Кроме того, часть офисов оставила людей работать в удаленном режиме, люди боятся заражения, что повлияло и на посещаемость. В среднем она снизилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметила собеседница агентства.

"Даже до второй волны действуют определенные ограничения. И никакой онлайн не заменит реального бизнеса, это невозможно. Во-первых, людям становится скучно тренироваться дома, во-вторых - это некачественное исполнение упражнений и так далее. Онлайн был способом поддерживать вовлеченность клиентов. Массового повторного закрытия индустрия не переживет", - подчеркнула она.

Онлайн как новая реальность

В то же время некоторые отрасли смогли перестроится на удаленный режим работы и взаимодействие в режиме онлайн. Как рассказала ТАСС совладелица пасеки "Мишкинский мед" Евгения Дробина, ее компания давно перешла на онлайн-продажи, поэтому сложностей в условиях пандемии у них не было.

"Мы продали весь откаченный мед за три недели июля по адекватной цене. Возможно, скорость продажи как-то связана с тем, что из-за вируса люди стали больше покупать натуральных продуктов, которые поддержат их иммунитет. Поэтому ко второй волне коронавируса вполне готовы", - подчеркнула она.

В технологической сфере, которая довольно быстро перешла на удаленный формат работы, также готовы к повторному введению ограничений, хотя и они выделяют "деструктивное" влияние таких мер на экономику. Например, Олег Кивокурцев, директор по развитию и сооснователь компании "Промобот", сказал, что в условиях ограничительных мер они значительно перестроили внутренние процессы и в случае второй волны готовы работать в таком режиме до тех пор, пока вакцина от коронавируса не появится в свободном доступе.

"Мы внедрили удаленные рабочие места, несколько раз проводили тесты сотрудников. На входе установили санитайзеры и ввели масочный режим. Кроме того, в нашем офисе сотрудники могут за 5 секунд измерить температуру. Все эти меры мы ослабляем, но готовы снова предпринять в полном объеме в случае наступления второй волны пандемии. Но я уверен, что ее восприятие и подход к борьбе с ней будут кардинально отличаться от действий во время первой волны", - резюмировал он.