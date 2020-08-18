В Москве запустили акселератор ресторанного бизнеса

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Акселератор ресторанного бизнеса, который поможет участникам оптимизировать процессы работы и улучшить личные компетенции, запустили в Москве во вторник. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

Участниками преакселератора станут более ста предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, основной программы - пятьдесят из них. Организатором является государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы".

"Участники программы познакомятся с нестандартными подходами и инструментами продвижения, найдут решения для дальнейшего усовершенствования и модернизации управленческой модели, а также пути для вывода бизнеса на более высокий уровень. В этом им помогут опытные эксперты по развитию бизнеса. Те, кто продемонстрирует лучшие результаты, расскажут об итогах обучения на демодне", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводит сайт.

По его словам, в прошлом году акселерационная программа для представителей ресторанного бизнеса продлилась шесть недель. В ней приняли участие 120 человек. В этот раз программа будет идти 10 недель.

В Москве регулярно проводятся программы интенсивного развития бизнеса. Так, 4 августа стартовал акселератор сферы услуг для представителей туризма, креативных индустрий и фэшн-бизнеса.