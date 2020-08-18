Работу липецкого центра инжиниринга по "выращиванию" бизнеса признали лучшей в России

ЛИПЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Работа центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области признана лучшей практикой "выращивания" бизнеса в стране. Об этом сообщил во вторник глава областной администрации Игорь Артамонов.

По его словам, программа "выращивания" бизнеса реализуется Корпорацией МСП в 42 регионах страны. Она подразумевает финансовую, имущественную, информационную, маркетинговую и другую поддержку малому и среднему бизнесу. "Это позволяет субъектам МСП развиваться в качестве поставщиков крупных компаний", - заметил Артамонов.

Он убежден, что конструктивное взаимодействие между властью и бизнес-сообществом способно стать одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки малого бизнеса, который сейчас из-за пандемии несет значительные убытки.

Оказываемая же в "выращивании" помощь позволяет расширять и модернизировать производство, приобретать новое оборудование, получать доступ к финансовым и материальным ресурсам, находить новые источники сбыта продукции.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что региональный центр инжиниринга и кластерного развития является структурным подразделением Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области.