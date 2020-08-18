Почти 2 тыс. жителей Кировской области зарегистрировались с 1 июля как самозанятые

КИРОВ, 18 августа. /ТАСС/. Почти 2 тыс. жителей Кировской области зарегистрировались как самозанятые с 1 июля, когда в регионе начал действовать особый налоговый режим. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства области.

"С 1 июля в Кировской области действует новый налоговый режим - налог на профессиональный доход. За это время 1 900 жителей Кировской области зарегистрировались в качестве самозанятых. Этот статус позволит кировчанам вести легальную предпринимательскую деятельность, а также оплачивать с доходов только налог по льготной ставке - 4% или 6%. Кроме того, самозанятые освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самозанятые могут получить налоговый вычет в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который уменьшает сумму начисленного налога. Он начисляется как уже зарегистрированным самозанятым, так и тем, кто будет регистрироваться в течение 2020 года. Помимо этого, предоставляется единовременный налоговый вычет на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей.

По словам председателя правительства области Александра Чурина, всего в регионе зарегистрировано 47,9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в сфере МСП работает каждый третий от общей численности занятых в экономике, или 169,3 тыс. человек. На поддержку МСП за 2019-2020 годы привлечено 700 млн рублей федеральных средств, что в два раза превышает объем привлеченных средств в 2017-2018 годах. Также в регионе реализуются меры поддержки бизнеса в условиях введения ограничений из-за пандемии коронавируса: предоставляются субсидий на заработную плату, беспроцентные кредиты на зарплату, льготные кредиты под 2%. Кроме того, в целях стабилизации экономики на региональном уровне снижена в два раза стоимость патента, сокращены процентные ставки по упрощенной системе налогообложения.

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что все российские регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых. С прошлого года этот режим начал действовать в пилотных регионах - Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, где в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. человек.