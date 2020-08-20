Смоленский малый и средний бизнес получил втрое больше кредитов с гарантиями в 2020 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Смоленские субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) с начала текущего года привлекли в рамках национальной гарантийной системы (НГС) около 4 млрд рублей крдитов, что втрое больше показателя 2019 года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Корпорации МСП.

"В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Смоленской области удалось привлечь около 18 млрд рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных. При этом в 2020 году участниками НГС оказана поддержка субъектам МСП на общую сумму около 4 млрд рублей, что более чем на 200% выше показателей за аналогичный период прошлого года", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в период действия антикризисных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) выдало кредитов на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости на общую сумму более 41 млн рублей.

Одной из наиболее эффективных мер поддержки для субъектов МСП, в том числе в период распространения коронавируса, является обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков. По состоянию на середину августа 2020 года с субъектами МСП Смоленской области заключено договоров на общую сумму более 33 млрд рублей. С начала 2020 года крупнейшими заказчиками заключено более тысячи договоров на общую сумму более 4,6 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

"Руководство Смоленской области ведет последовательную и продуктивную работу по формированию в регионе благоприятных условий для развития сегмента МСП. Существенную роль в этом процессе играет доступность государственных инструментов поддержки бизнеса, предоставляемых предпринимателям благодаря совместным действиям местных органов власти и Корпорации МСП. Благодаря личному вовлечению губернатора в выстраивание системы поддержки предпринимательства, область демонстрирует положительную динамику по развитию малого и среднего бизнеса, а также традиционно входит в число лидеров Национального рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ), оценивающего состояние инвестиционного климата. Так в 2020 году Смоленская область поднялась в рейтинге на 4 позиции, заняв 16-е место", - добавили в пресс-службе.