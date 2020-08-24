Власти Москвы компьютеризируют рассмотрение заявок на субсидии малому бизнесу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Москвы в течение 2020 года создадут новые цифровые сервисы для упрощения процедуры рассмотрения заявок на субсидии, которые доступны субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Будем стараться создавать больше цифровых сервисов, которые позволят предпринимателю проверять свой пакет документов, не обращаясь к какому-либо сотруднику. Сейчас привлекаем специалистов и бизнес к разработке рекомендаций - что они считают целесообразным дополнительно упростить в процедуре", - сказал он.

По его словам, новые сервисы позволят не заполнять заново информацию или не подавать повторно документы, которые ранее были переданы на цифровой сервис. Кроме того, проверять документ на соответствие будет компьютерная программа, а не человек. "Мы это постараемся сделать, я надеюсь, уже в следующую заявочную кампанию", - сказал Фурсин, уточнив, что это будет в течение текущего года.

Руководитель департамента добавил, что в период пандемии был вдвое уменьшен пакет документов, которые подают предприниматели к своим заявкам на субсидии.

Департамент предоставляет 14 видов субсидий и грантов, которые охватывают 681 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для гостиничного бизнеса, франчайзинга и социальных предприятий. С начала 2020 года объем выданных и одобренных заявок на получение субсидий в разы превысил объем выдачи предыдущих лет. На сегодняшний день поступило более 4,2 тыс. заявок, уже одобрено 774 заявки на общую сумму 1,2 млрд рублей. При этом по итогам 2019 года было выдано 310 субсидий на общую сумму 235 млн рублей.