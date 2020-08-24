Малый бизнес Москвы в 2020 году получил 13,5 млрд рублей кредитов с гарантийной поддержкой

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Малые и средние предприятия Москвы с начала года получили в банках кредиты на общую сумму 13,5 млрд рублей с помощью столичного Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"Объем финансирования бизнеса Москвы с гарантийной поддержкой города по итогам полугодия вырос на 11%. За период с начала года до середины августа малые и средние предприятия Москвы с помощью Фонда получили в банках кредиты на общую сумму 13,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Примерно половина всех выданных фондом поручительств приходится на организации оптовой и розничной торговли. Около трети клиентов по итогам полугодия составили компании в отраслях производства, строительства, транспорта, инновационных технологий, медицины и других. Остальные получатели гарантийной поддержки представляют сферу услуг. Средний размер поручительств составляет 19-20 млн рублей. В партнерстве с организацией работают около 70 банков.

Большинство поручительств предоставлены предпринимателям по кредитам на пополнение оборотных средств. Кроме того, компании использовали гарантии фонда для инвестиций, рефинансирования действующих займов и исполнения государственных контрактов, уточнили в пресс-службе.

"Распространенной причиной отказов по заявкам на займы для бизнеса становится отсутствие у компании достаточного обеспечения по кредиту. В этих случаях город готов предоставить гарантийную поддержку через Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Его поручительства покрывают до 70% суммы кредита. Востребованность такой меры поддержки со стороны предприятий постоянно растет", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.