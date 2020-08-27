Корпорация МСП на конец августа нарастила объем выдачи гарантий и поручительств на 31%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объем выданных Корпорацией МСП гарантий и поручительств с начала 2020 года составил 45,5 млрд рублей, что на 31% больше аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Общий объем выданных гарантий и поручительств по состоянию на конец августа 2020 года превысил 370 млрд рублей, в том числе с начала 2020 года - 45,5 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Положительная динамика спроса на гарантии и поручительства корпорации отмечается в течение всего 2020 года. Так, объем выданных гарантий и поручительств за первый квартал составил более 13 млрд рублей, что на 29% больше объема первого квартала 2019 года. Во втором квартале объем выдачи гарантий и поручительств составил 15,5 млрд рублей и, несмотря на введение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, также на 5% превысил аналогичный показатель прошлого года.

"Если говорить о первых месяцах третьего квартала текущего года - период перехода от ограничительных мер к восстановлению деловой активности, то за июль-август 2020 года выданы гарантии и поручительства на сумму около 17 млрд рублей, что на 61% больше, чем за июль-август 2019 года", - добавили в пресс-службе.

Всего с начала года корпорация выдала тысячу гарантий для поддержки компаний малого и среднего предпринимательства. Тысячная гарантия, по данным корпорации, выдана для финансирования проектов компании "Сельхозпром" (ГК "Авенир") из Ставропольского края. Гарантия в размере 50 млн рублей в пользу одного из крупных российских банков выдана сроком на один год, что позволит компании привлечь кредитные средства для развития бизнеса в размере 100 млн рублей, уточнили в пресс-службе.