Московский экспортный центр проведет онлайн-бизнес-миссии с Китаем и Республикой Корея

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский экспортный центр проведет многоотраслевые онлайн-бизнес-миссии для столичных предприятий с потенциальными покупателями из КНР и Республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, проведет многоотраслевые онлайн-бизнес-миссии для столичных компаний с потенциальными покупателями из Азии: с 15 по 17 сентября запланировано общение с партнерами из Китая; с 27 по 30 октября состоятся виртуальные встречи с байерами из Республики Корея", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, обе страны являются перспективными экспортными направлениями для Москвы. "По итогам первого полугодия несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Китай вырос на 30,1% и составил 737,1 миллиона долларов США, а в Республику Корея - на 25,1%, достигнув объема в 130,1 миллиона долларов США", - рассказал он.

В онлайн-бизнес-миссии с представителями Китая примут участие 22 компании из отраслей пищевой, фармацевтической промышленности, электроники и электротехники, информационных и транспортно-логистических услуг и других. Представителям Республики Корея представят свои продукты 18 столичных предприятий из сфер пищевой промышленности, информационных технологий, медицины, транспортно-логистических услуг и других отраслей. Решение о выборе принималось на основе степени готовности компании к экспорту и потенциальной заинтересованности в их продуктах со стороны стран-участниц. При этом 14 компаний примут участие в обеих миссиях.

Центр планирует до конца года организовать еще девять онлайн-бизнес-миссий: с представителями Израиля, Сьерра-Леоне и Сенегала, Марокко, Германии, Вьетнама, Турции, Саудовской Аравии, Армении и Бахрейна.