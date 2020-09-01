ФНС на фоне пандемии оказала бизнесу налоговую поддержку на 294 млрд руб.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) на фоне пандемии коронавируса оказала российскому бизнесу поддержку в виде списаний налогов, а также отсрочек и рассрочек по их уплате на общую сумму 294 млрд рублей. В дальнейшем сумма поддержки бизнеса будет расти, сообщили ТАСС в пресс-службе ФНС.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с отсрочкой и рассрочкой по налогам для пострадавших отраслей в настоящее время решается без конфликтов с налогоплательщиками. "Реализован перенос сроков уплаты на конец года для около 1,9 млн пострадавших предпринимателей и организаций - субъектов МСП. Количество занятых у таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет около 5 млн человек. В дальнейшем эти суммы будут рассрочены еще на год. По нашим оценкам, таким образом беспроцентно переносится около 165 млрд рублей платежей", - отметили в ФНС.

Там напомнили, что организации, относящиеся к малому и среднему бизнесу, предприниматели и социально-ориентированные некоммерческие организации освобождены от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года. "Сумма освобождения уже составила 75 млрд рублей. Наша автоматизированная система сама списала эти обязательства. После окончательного определения итогов по налогам, исчисляемым по итогам года - имущественным налогам, упрощенной системе налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, НДФЛ, - эта сумма существенно вырастет", - добавили в ФНС.

Отсрочки для компаний из пострадавших отраслей

Более крупные компании, по данным ФНС, уже получают беспроцентную отсрочку до 1 года или рассрочку до 5 лет по платежам текущего года. При этом единственным условием является снижение доходов от 10% или получение убытков. "Это тот самый случай, когда объективные случаи четко позволяют выделить особый сегмент должников. Максимальные сроки отсрочки или рассрочки предусмотрены при снижении доходов вдвое (на 50%). Уже предоставлено отсрочек по специальному основанию пострадавшим от коронавируса на 28 млрд рублей. В основном это отрасль авиаперевозок, автомобильного транспорта, спорт и гостиничный бизнес", - заявили в налоговой службе.

Для тех, кто не отнесен к пострадавшим отраслям, также имеются механизмы отсрочки. "Так в текущем году по основаниям наличия угрозы банкротства или сезонности деятельности предоставлено рассрочек на 26 млрд рублей. Это больше, чем за три предыдущих года в совокупности", - добавили в ФНС.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время по мониторингу обратной связи, осуществляемому ФНС, число обращений, связанных с отсрочкой или рассрочкой налогов, снизилось по сравнению с кризисным периодом более чем в 60 раз. Сейчас число ежедневных обращений по данной тематике менее 10 в день в целом по стране, добавили в ФНС.