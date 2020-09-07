Около 3 тыс. предпринимателей стали участниками проекта помощи бизнесу на Дальнем Востоке

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Около 3 тыс. предпринимателей Дальнего Востока и Арктики стали участниками программы поддержки малого и среднего бизнеса, инициированной Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), ВЭБ.РФ и Mail.ru Group. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ФРДВ.

Группа ВЭБ.РФ и Mail.ru Group 15 июля запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса. Первым пилотом программы стал проект "Развивай.рф | Бизнес онлайн", реализованный совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики. Планируется, что инициатива поможет предпринимателям быстро и бесплатно перевести бизнес в интернет.

"На Дальнем Востоке и в Арктике продолжается реализация программы помощи малому и среднему бизнесу. Уже 3 тысячи предпринимателей региона присоединились к проекту "Развивай.рф | Бизнес онлайн" (онлайн.развивай.рф). При этом более 1,9 тыс. участников уже воспользовались предложенными инструментами поддержки - создали онлайн-магазин и получили более 24 млн рублей на продвижение онлайн-бизнеса. Всего до конца года дальневосточные и арктические МСП получат 200 млн рублей на поддержку перехода в онлайн", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, каждый участник может бесплатно создать онлайн-магазин в сети "ВКонтакте" и получить до 53 тыс. рублей на продвижение бизнеса в социальной сети. Отмечается, что участники программы представляют самые разные типы малого и среднего бизнеса: от стоматологических клиник, туристических компаний и автомастерских до образовательных проектов, производства и доставки продуктов питания и сервисных предприятий.

На портале онлайн.развивай.рф предпринимателям доступны обучающие ролики о цифровизации бизнеса, технологиях интернет-продаж, пошаговые инструкции, описывающие процесс перевода бизнеса в онлайн, а также информация о мерах государственной поддержки. Для помощи предпринимателям организована круглосуточная поддержка пользователей.