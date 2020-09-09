В Удмуртии осенью откроются шесть центров поддержки предпринимателей "Мой бизнес"

ИЖЕВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют к ноябрю 2020 года открыть в четырех городах и двух поселках центры поддержки предпринимателей "Мой бизнес", сообщил в среду ТАСС гендиректор Корпорации развития республики Константин Сунцов.

"Мы открываем центры "Мой бизнес" по кустовому признаку. Каждый центр рассчитан сразу на несколько районов. До конца года у нас запланировано открытие шести офисов центров: в четырех городах - Сарапул, Глазов, Воткинск, Можга, и двух поселках - Ува и Игра", - сказал Сунцов.

Он отметил, что помощь предприниматели смогут получать с ноября.

"В ноябре этого года мы планируем сделать все необходимое. Это не только стройка и ремонт, в центрах будут все необходимые сотрудники, которые будут оказывать все меры поддержки нашим предпринимателям", - сказал Сунцов.

Как сообщал ранее ТАСС, первый центр поддержки малого и среднего предпринимательства "Мой бизнес" начал работать в Ижевске в январе 2020 года благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В учреждении бизнесмены смогут получить актуальную информацию о всех мерах поддержки, быстро открыть ООО или ИП, а также получить консультации, связанные с масштабированием или продвижением своих проектов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".