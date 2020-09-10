Представители бизнеса в КБР получили более 180 млн рублей господдержки в пандемию

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Налоговые органы в Кабардино-Балкарии выплатили более 180 млн рублей господдержки представителям бизнеса, занятым в отраслях экономики, признанными наиболее пострадавшими из-за коронавируса. Такие данные были озвучены в четверг на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и общественной безопасности региона, сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"Налоговыми органами республики реализовываются меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях. С 1 мая 2020 года налоговая служба начала прием заявлений на выплату субсидий малому и среднему бизнесу, занятому в этих отраслях. В результате проведенной работы за апрель 2020 года выплачено 87,5 млн рублей субсидий, за май - 93,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Актуальность вопроса обусловлена тем, что малый и средний бизнес понесли наибольший урон из-за ограничительных мер, введенных в период пандемии. В этой связи контролирующие и надзирающие органы должны действовать корректно в рамках законодательства, способствовать восстановлению делового климата в республике", - сказал глава региона Казбек Коков.

По информации регионального Минэкономразвития, по состоянию на июнь 2020 года в КБР на учете состоят 19 142 субъекта МСП, в том числе 5 292 юридических лица, 13 850 индивидуальных предпринимателей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество субъектов МСП уменьшилось на 403, при этом по юридическим лицам наблюдается рост на 14, снижение количества индивидуальных предпринимателей на 417 единиц.