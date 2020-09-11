Вдохновленные cолнцем: как балтийский бренд завоевал признание украшениями из янтаря

Балтийский ювелирный бренд Jantar появился три года назад, но с момента основания увеличил выручку в восемь раз, а фирменные украшения компании в форме четырехлистников пользуются спросом не только в России, но и в Европе. Основатель бренда Максим Кузнецов рассказал ТАСС, как в короткие сроки бизнес смог достигнуть таких результатов и какое отношение средневековая культура имеет к его украшениям

Житель Калининграда Максим Кузнецов вот уже более 17 лет занимается ювелирными изделиями. По его словам, сегодня он знает о них все: от технологии создания до конечной реализации покупателю. Он признается, что в молодости учился на географа, а в ювелирный бизнес попал совершенно случайно. Максим начал карьеру в Москве, где в 2003 году отвечал за наполнение ассортимента по определенной категории ювелирных украшений для одной из столичных компаний. Через два года он начал сотрудничать с калининградским производителем по реализации изделий с янтарем, что в конечном итоге и привело его к своему бизнесу. "Сначала я занимался реализацией украшений с янтарем на российском рынке через московский офис. И это хорошо пошло — за восемь лет продажи выросли в 13 раз — с 12 до 350 кг готовой продукции в год. Тогда я понял, что у нас нет молодежной ниши с этим камнем и впервые задумался о создании собственного бренда", - вспоминает предприниматель. По его словам, у большей части клиентов янтарь чаще всего "ассоциировался с чем-то старомодным". В 2017 году Максим решился на реализацию своей идеи, будучи уже в статусе соучредителя ювелирной компании в Калининграде Baltic Design Jewelry. Уровень производства предприятия позволял протестировать идею с минимальными вложениями. Символ солнца на базе часового бренда "Идея заключалась в том, чтобы его [янтарь] в украшениях осовременить, но при этом создать символ, который будет нести в себе культуру Калининграда и сможет прийтись по вкусу миллениалам. Поэтому я начал изучать архитектуру и археологические работы Калининградских исследователей, что в итоге привело меня к знакомству с работами местного археолога Владимира Кулакова. Он и обратил мое внимание на орнамент четырехлистника, присутствующий во многих археологических находках и в том числе в витражах собора Канта (недействующий кафедральный собор, расположенный в историческом районе Калининграда — Кнайпхофе, одной из островных частей бывшего восточно-прусского города Кёнигсберга - прим.), символизирующий солнце. Он присутствует во всей европейской архитектуре, начиная со средних веков. Было принято решение сделать четырехлистник основой нашей коллекции, воплотив его в прессованном янтаре коньячного и молочного оттенков", - рассказывает предприниматель.

Описание Максим Кузнецов © Евгений Моргунов/ТАСС

Так, орнамент кенигсбергского собора, символизирующий солнце, которое, в свою очередь, символизирует янтарь, стал основой коллекции. А названием для новой коллекции послужила известная советская марка часов "Янтарь", которая в 2004 году прекратила свое существование. "Я заметил, что некогда культовая часовая марка обанкротилась и никому сейчас не принадлежит. Решил ее возродить вместе со своими партнерами, перерегистрировал название на русском языке и латинице на нашу компанию в патентном агентстве и уже дальше все и запустилось на высоких скоростях", - вспоминает Максим. Маленькая партия на международном форуме Так как все необходимое оборудование на предприятии уже было, то вложения в работу дизайнеров над коллекцией и сырье составили порядка 1 млн рублей. Первую партию представили на Международном янтарном форуме, которую раскупили "подчистую и сразу". "Я как профессионал понимал, что коллекция хороша, но все равно волновался, как отреагируют покупатели. Когда подошли первые посетители, и я увидел их лица, то понял, что попал в тренд — то как они смотрели на витрину, потом останавливались, делали два шага назад, спрашивали посмотреть и затем покупали. Для меня это было непередаваемое ощущение. За тестовую партию мы выручили 70 тыс. рублей", - рассказывает предприниматель. Максим отмечает, что могли бы продать еще больше, но просто "никто не рассчитывал на такой спрос". При этом сам процесс производства прессованного камня, идеально подходящего для формы четырехлистника, достаточно долгий и трудоемкий — камень крошится и при обработке 15-20% сырья списывают в брак, оставляя только "самый идеальный вариант". Поэтому произвести больший объем продукции своими ресурсами на тот момент не получалось: в производстве новой коллекции было задействовано всего три мастера. Но к 2018 году за счет расширения производства продажи марки увеличились в две раза, и Jantar вышел на оборот в два млн рублей в месяц. По словам предпринимателя, в продвижении украшений большую роль сыграло размещение коллекций в мультибрендовых магазинах, куда чаще всего заходят и туристы, посещающие город. Турпоток на экспорт "В летний сезон именно туристы делают нам 60-70% продаж коллекции. Они в итоге стали рассказывать о нас ближайшему окружению, и пошли заказы уже онлайн из Италии, Израиля, Германии и даже Америки", - отмечает предприниматель. Максим считает, что в дальнейшем более продуманный экспорт может помочь компании "увеличить выручку до 30 раз", но для этого нужно расширять производство. Сейчас он ведет переговоры с инвесторами.