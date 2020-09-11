Янтарное солнце: как украшения калининградской компании стали популярны во всем мире

Предприниматель Максим Кузнецов с 2003 года работает в сфере ювелирных изделий. Как-то он начал заниматься реализацией украшений с янтарем и понял, что в коллекциях с этим камнем не хватает изделий для молодого поколения. Тогда он решил основать свой собственный бренд и запустить современную коллекцию украшений в форме четырехлистников для милениалов.

Первая пробная партия изделий, представленная на Международном янтарном форуме, разошлась полностью. Тогда Максим решился на запуск полноценного производства и начал изготавливать серии с кольцами, серьгами и подвесками из прессованного янтаря коньячного и молочного оттенков.

Названием для новой коллекции послужила некогда популярная советская марка часов "Янтарь", которая в 2004 году прекратила свое существование. Максим решил ее возродить вместе со своими партнерами и перерегистрировал название на русском языке и латинице на свою компанию.

В 2019 году предприниматель за счет этой марки увеличил ежемесячный оборот компании в 4 раза по отношению к 2018 году, а в 2020 году смог зарабатывать порядка 5 млн рублей ежемесячно. Сегодня около 70% продаж делают туристы, в том числе и зарубежные, которые и после поездки заказывают украшения онлайн. Заметив такой тренд, Максим решил более серьезно подойти к вопросу экспорта и ведет переговоры с инвестором для расширения производства. А уже этой осенью планирует открыться в магазине на Новом Арбате.