В Москве впервые проведут акселератор спортивного бизнеса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы", подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, начал прием заявок на участие в акселераторе спортивного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба департамента в понедельник.

"MBM.MOS (государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы") начал принимать заявки на участие в акселераторе спортивного бизнеса. Их можно подать до 1 октября на портале mbm.mos.ru", - говорится в сообщении.

Руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что участники акселератора получат навыки, которые помогут привлечь лояльных клиентов и трансформировать проекты. По его данным, сейчас в Москве работают 5,7 тыс. малых и средних предприятий, занимающихся физкультурно-оздоровительной деятельностью.

"Это совершенно новая программа интенсивного развития предприятий фитнес-индустрии в Москве. В программе могут принять участие компании и предприниматели, зарегистрированные и работающие в Москве", - цитирует его пресс-служба департамента.

Принять участие в акселераторе могут фитнес-центры, спортивные клубы, экстрим-клубы, прокат спортивного инвентаря, йога-студии, спортивные школы, клубы спортивного танца, оздоровительные центры, боулдеринг, боксерские залы, веревочные парки, боулинг, бильярдные, балетные школы, тиры и киберспорт. При этом в штате компании или индивидуального предпринимателя должно быть не менее трех сотрудников, а первым продажам должно быть не менее полугода.

Программа будет проходить в течение шести недель. Мероприятия акселератора будут проходить онлайн. Каждую неделю предприниматели будут ставить новые цели по развитию, а затем обсуждать результаты и проблемы с другими бизнесменами. В финале программы будет демо-день, когда участники представят свои результаты перед экспертами, организаторами и персональными инвесторами.