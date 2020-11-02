Титов предложил вернуть бизнесу пошлины за разрешения о привлечении иностранцев

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением вернуть бизнесу пошлины за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Титов обратился к Силуанову с просьбой инициировать корректировку механизма возврата или зачета ранее уплаченной государственной пошлины за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников. Помимо этого уполномоченный предложил внести такие разрешения в перечень, оговоренный в приложении №1 к постановлению правительства РФ от 3 апреля 2020 года №440 "О продлении действий разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году". Действие фигурирующих в этом перечне лицензий и разрешений, сроки которых истекают или истекли с 15 марта по 31 декабря 2020 года, автоматически продлевается на 12 месяцев", - сказали в пресс-службе.

По мнению Титова, из-за ограничений в период пандемии коронавируса предприниматели, оплатившие госпошлину за выдачу обозначенного разрешения, несут убытки. Он отметил, что работодатели "не смогли ввезти планируемых к привлечению к трудовой деятельности иностранных граждан, но и вернуть уплаченную пошлину (или зачесть ее при повторном обращении за разрешением) они тоже не могут".

Например, по данным управления МВД России по Забайкальскому краю, за выдачей разрешений на привлечение и использование иностранных работников в 2020 году к ним обратились 11 юридических лиц, сумма уплаченной пошлины составила 1,6 млн рублей. В Новгородской области с той же проблемой столкнулась компания "Хунвэй", которая оплатила пошлину в размере 650 тыс. рублей за привлечение 65 иностранных работников из Китая. В Хабаровском крае индивидуальный предприниматель Александр Швейкус оплатил госпошлину в 300 тыс. рублей за привлечение и использование 10 бетонщиков и 20 каменщиков из Китая, отметил в своем письме Титов, указав, что "данная ситуация актуальна не только для указанных регионов, она затрагивает значительное количество предпринимателей по всей стране".

Бизнес-омбудсмен добавил, что развитие ситуации с коронавирусной инфекцией "позволяет предположить, что в текущем году участники хозяйственной деятельности не смогут реализовать свое право на привлечение иностранной рабочей силы". "В то же время одной из форм стимулирования восстановления экономики после отмены ограничений должны стать мероприятия, направленные на минимизацию ущерба от реализации мер по противодействию пандемии", - отметил он в своем письме.