Корпорация МСП поможет фермерам представить свою продукцию на полках сети "ВкусВилл"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Корпорация МСП и сеть магазинов продуктов для здорового питания "ВкусВилл" подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит сельхозпроизводителям из сегмента МСП включить свою продукцию в ассортимент ритейлера, сообщает в четверг пресс-служба Корпорации МСП.

"Соглашение с "ВкусВилл" стало логическим продолжением нашей работы по содействию сельскохозяйственным кооперативам и фермерам в расширении сбыта произведенной ими продукции на полках крупных ритейлеров. Партнерство позволит обеспечить комплексный подход для решения конкретных задач по расширению сбыта производимой сельскохозяйственными субъектами МСП продукции. Таким образом, благодаря совместной работе корпорации и "ВкусВилл" малому и среднему бизнесу будет открыт перспективный рынок сбыта, а покупатели "ВкусВилл" смогут покупать больше качественных российских продуктов питания", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Партнерство предусматривает не только поиск Корпорацией МСП потенциальных поставщиков сельскохозяйственной продукции из числа малых и средних компаний, но и проведение обучающих семинаров для субъектов МСП по ключевым направлениям сотрудничества ритейлера с сельхозпроизводителями. Также будет обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских хозяйств) о возможностях использования Портала Бизнес-навигатора МСП для расширения рынка сбыта своей продукции через сеть магазинов "ВкусВилл".

"Среди тысячи поставщиков "ВкусВилл" есть значительная доля производителей со всей страны, которые относятся к сфере малого и среднего бизнеса. Присоединяясь к этому соглашению, мы рассчитываем дать импульс для дальнейшего развития сотрудничества для таких компаний, предлагая им инструменты поддержки корпорации МСП, если у них есть такая необходимость. Также в наших интересах расширять и круг новых поставщиков, и здесь мы также рассчитываем на обмен данными и накопленным опытом с корпорацией МСП. "ВкусВилл" с самого начала строил свою бизнес-модель как платформу для развития и поддержки российских производителей малого и среднего бизнеса. Доля крупных корпораций и по-прежнему невелика среди наших поставщиков", - рассказал управляющий по качеству и закупкам сети магазинов "ВкусВилл" Евгений Римский.